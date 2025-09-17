Ασπρόπυργος: Συνελήφθησαν 2 οδηγοί φορτηγού που πετούσαν στερεά απόβλητα σε οικισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Σε δύο συλλήψεις για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) αστυνομικοί από Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, ηλικίας 62 και 49 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., χθες το μεσημέρι, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου για την απόρριψή τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι ως οδηγοί φορτηγού, να απορρίπτουν στερεά απόβλητα στο εν λόγω σημείο.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν το συγκεκριμένο φορτηγό καθώς και εκσκαφέας που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των αποβλήτων.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για την διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.

Δείτε το βίντεο: