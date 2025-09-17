Ασπρόπυργος: Συνελήφθησαν 2 οδηγοί φορτηγού που πετούσαν στερεά απόβλητα σε οικισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ασπρόπυργος: Συνελήφθησαν 2 οδηγοί φορτηγού που πετούσαν στερεά απόβλητα σε οικισμό – ΒΙΝΤΕΟ

Σε δύο συλλήψεις για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) αστυνομικοί από Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, ηλικίας 62 και 49 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., χθες το μεσημέρι, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε δρόμο οικισμού του Ασπροπύργου για την απόρριψή τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι ως οδηγοί φορτηγού, να απορρίπτουν στερεά απόβλητα στο εν λόγω σημείο.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν το συγκεκριμένο φορτηγό καθώς και εκσκαφέας που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των αποβλήτων.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για την διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ευρώπη συζητά για την έλλειψη φαρμάκων και την ασφάλεια εφοδιασμού

Πώς οι ουρολοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής – Ανησυχητικές νέες μελέτες

Κως: Φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια – Βίντεο από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και την επιχείρηση “Κρουαζιέρα θα σε πάω”

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει η φράση «ου παντός πλειν ες Κόρινθον» και από πού προέρχεται

Αν η κβαντική υπολογιστική απαντά σε άγνωστες ερωτήσεις, πώς ξέρουμε ότι έχει δίκιο; Νέα μελέτη
περισσότερα
13:34 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

Νεκρή εντοπίστηκε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κρήτη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληρ...
13:32 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πρόεδρος του Αρείου Πάγου: Επιχειρείται η χειραγώγηση και ο επηρεασμός έξωθεν της δικαιοσύνης – Η αναφορά σε «διαπόμπευση δικαστικών λειτουργών» και «υπερδικαστές»

«Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο να αμφισβητούνται έντονα και επικριτικά, ενέρ...
13:25 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό – Επιχειρούν και 3 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) σε χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής. Για ...
13:23 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλία: Ένταση και διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων στην Περιφέρεια – Ζητούν εξηγήσεις και μέτρα για να σωθούν τα κοπάδια από την ευλογιά

Ένταση επικράτησε στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν μετά την ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος