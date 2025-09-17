ΕΛ.ΑΣ: Επικοινωνία με τον Αντετοκούνμπο μετά τα απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής της συζύγου του

Εύη Κατσώλη

αθλητισμός

ΕΛ.ΑΣ: Επικοινωνία με τον Αντετοκούνμπο μετά τα απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής της συζύγου του
Φωτογραφία: Intime

Επικοινωνία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την σύζυγό του είχε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. μετά τα απειλητικά μηνύματα που έλαβε η Μαράια στον λογαριασμό της στο Instagram.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός τούς ενημέρωσε για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση που θελήσουν να κινήσουν διαδικασίες εναντίον του αποστολέα του μηνύματος. Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβάλουν μήνυση για να αρχίσει και η αστυνομική έρευνα.

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε γνωστοποιήσει ότι δέχθηκε απειλές με ένα από τα μηνύματα να είναι: «Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένειά σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε». Δήλωσε μάλιστα ότι θα δημοσιεύσει τα μηνύματα, για να βλέπει ο κόσμος ποιοι είναι οι αποστολείς.

Μαράια Αντετοκούνμπο,

13:10 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

