Μαρίσσα Λαιμού: «Έγιναν πολλά λάθη» υποστηρίζει η οικογένειά της που σκέφτεται να κινηθεί νομικά – Φως στα αίτια θανάτου από την ιατροδικαστική εξέταση

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροψίας – νεκροτομής που θα καθορίσει τα αίτια του θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού βρίσκεται η οικογένεια της.

Η οικογένειά της δεν αποκλείει να κινηθεί νομικά, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα ως προς την ιατρική περίθαλψη που έλαβε σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία του Λονδίνου.

«Βεβαίως και ‘χάθηκε’ από λάθος. Ένα τραγικό λάθος που κόστισε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που έκλεισε τα 30 τον Ιούνιο. Αύριο θα μας ενημερώσουν επισήμως για το τι ακριβώς έγινε με την Μαρίσσα και θα κινηθούμε αναλόγως», ανέφερε στο Mega το περιβάλλον της οικογένειας Λαιμού.

«Παίρνει καιρό η νεκροψία, μία εβδομάδα μάς έχουν πει. Η διάγνωση των γιατρών ήταν toxic effect of venom. Δεν μας είπαν ποιο έντομο, θα το βρούνε και αυτό. Έχουν πει ‘animal bite’ (δάγκωμα ζώου) που εννοούν ‘insect bite’ (τσίμπημα εντόμου), αλλά δεν ξέρουν ποιο», υπογράμμισε φίλος της οικογένειας Λαιμού.

Η οικογένεια εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Λονδίνου έδωσε εξιτήριο στην 30χρονη παρά τα συμπτώματα που είχε και το βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό της, καθώς η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει καρκίνο αλλά και μία σοβαρή λοίμωξη που της αποδυνάμωσε το ανοσοποιητικό.

«Μιλήσαμε με έναν γιατρό και ζητήσαμε όλα τα ιατρικά έγγραφα για το τι ακριβώς έκαναν εκείνο το απόγευμα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Από ό,τι έχουμε καταλάβει έγιναν πολλά λάθη. Κοίταξαν μόνο τις αιματολογικές και δεν κοίταξαν τον φάκελό της. Γιατί αν τον είχαν κοιτάξει, δεν θα την είχαν αφήσει να φύγει», τονίζεται από το περιβάλλον της οικογένειας Λαιμού στο Mega.

Τα πρώτα συμπτώματα της Μαρίσσας Λαιμού ήταν η έντονη φαγούρα και ο υψηλός πυρετός. Κάλεσε γιατρό στο σπίτι, ο οποίος της συνέστησε να πάρει παρακεταμόλη. Τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν, με την 30χρονη να επισκέπτεται τον ογκολόγο της. Εκείνος, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζήτησε να μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός δημόσιου νοσοκομείου.

«Το παιδί είχε πάει στο νοσοκομείο που της έκαναν θεραπεία πριν (για τον καρκίνο) οπότε εκεί της είπανε, έφυγε το παιδάκι από εκεί, είχε ένα rash (εξάνθημα), το παιδί είχε φαγούρα και της είχαν δώσει αντιβίωση. Και είχε και λίγο πυρετό. Αυτό είχε γίνει, κι έφυγε από το νοσοκομείο με αυτήν τη διάγνωση. Έφυγε 18:00 – 18:30 και της είπαν να γυρίσει σπίτι. Παρόλου που ο γιατρός της, ο ογκολόγος της, την έστειλε με ασθενοφόρο εκεί γιατί δεν την είδαν καλά», ανέφεραν φίλος της οικογένειας.

Στα επείγοντα, οι υγειονομικοί που την εξέτασαν, της χορήγησαν μία αντιβίωση και της είπαν να επιστρέψει στο σπίτι της. Λίγες ώρες αργότερα η οικονόμος εντόπισε νεκρή την Μαρίσσα Λαιμού στο κρεβάτι της στο διαμέρισμα της στο Λονδίνο. «Πήγε η οικονόμος στο δωμάτιό της να τη βρει και το παιδάκι κοιμότανε, αλλά είχε ‘φύγει’, στο κρεβατάκι της με το σκέπασμα κανονικά. Κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της, ήταν ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, μόνο καλοσύνη», είπε φίλος της οικογένειας.