Μαρίσσα Λαιμού: «Έγιναν πολλά λάθη» υποστηρίζει η οικογένειά της που σκέφτεται να κινηθεί νομικά – Φως στα αίτια θανάτου από την ιατροδικαστική εξέταση

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροψίας – νεκροτομής που θα καθορίσει τα αίτια του θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού βρίσκεται η οικογένεια της.
Η οικογένειά της δεν αποκλείει να κινηθεί νομικά, καθώς έχουν προκύψει ερωτήματα ως προς την ιατρική περίθαλψη που έλαβε σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία του Λονδίνου.
«Βεβαίως και ‘χάθηκε’ από λάθος. Ένα τραγικό λάθος που κόστισε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που έκλεισε τα 30 τον Ιούνιο. Αύριο θα μας ενημερώσουν επισήμως για το τι ακριβώς έγινε με την Μαρίσσα και θα κινηθούμε αναλόγως», ανέφερε στο Mega το περιβάλλον της οικογένειας Λαιμού.
«Παίρνει καιρό η νεκροψία, μία εβδομάδα μάς έχουν πει. Η διάγνωση των γιατρών ήταν toxic effect of venom. Δεν μας είπαν ποιο έντομο, θα το βρούνε και αυτό. Έχουν πει ‘animal bite’ (δάγκωμα ζώου) που εννοούν ‘insect bite’ (τσίμπημα εντόμου), αλλά δεν ξέρουν ποιο», υπογράμμισε φίλος της οικογένειας Λαιμού.
Η οικογένεια εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι το νοσοκομείο του Λονδίνου έδωσε εξιτήριο στην 30χρονη παρά τα συμπτώματα που είχε και το βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό της, καθώς η Μαρίσσα Λαιμού είχε περάσει καρκίνο αλλά και μία σοβαρή λοίμωξη που της αποδυνάμωσε το ανοσοποιητικό.
«Μιλήσαμε με έναν γιατρό και ζητήσαμε όλα τα ιατρικά έγγραφα για το τι ακριβώς έκαναν εκείνο το απόγευμα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Από ό,τι έχουμε καταλάβει έγιναν πολλά λάθη. Κοίταξαν μόνο τις αιματολογικές και δεν κοίταξαν τον φάκελό της. Γιατί αν τον είχαν κοιτάξει, δεν θα την είχαν αφήσει να φύγει», τονίζεται από το περιβάλλον της οικογένειας Λαιμού στο Mega.
Τα πρώτα συμπτώματα της Μαρίσσας Λαιμού ήταν η έντονη φαγούρα και ο υψηλός πυρετός. Κάλεσε γιατρό στο σπίτι, ο οποίος της συνέστησε να πάρει παρακεταμόλη. Τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν, με την 30χρονη να επισκέπτεται τον ογκολόγο της. Εκείνος, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, ζήτησε να μεταφερθεί άμεσα με ασθενοφόρο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ενός δημόσιου νοσοκομείου.
«Το παιδί είχε πάει στο νοσοκομείο που της έκαναν θεραπεία πριν (για τον καρκίνο) οπότε εκεί της είπανε, έφυγε το παιδάκι από εκεί, είχε ένα rash (εξάνθημα), το παιδί είχε φαγούρα και της είχαν δώσει αντιβίωση. Και είχε και λίγο πυρετό. Αυτό είχε γίνει, κι έφυγε από το νοσοκομείο με αυτήν τη διάγνωση. Έφυγε 18:00 – 18:30 και της είπαν να γυρίσει σπίτι. Παρόλου που ο γιατρός της, ο ογκολόγος της, την έστειλε με ασθενοφόρο εκεί γιατί δεν την είδαν καλά», ανέφεραν φίλος της οικογένειας.
Στα επείγοντα, οι υγειονομικοί που την εξέτασαν, της χορήγησαν μία αντιβίωση και της είπαν να επιστρέψει στο σπίτι της. Λίγες ώρες αργότερα η οικονόμος εντόπισε νεκρή την Μαρίσσα Λαιμού στο κρεβάτι της στο διαμέρισμα της στο Λονδίνο. «Πήγε η οικονόμος στο δωμάτιό της να τη βρει και το παιδάκι κοιμότανε, αλλά είχε ‘φύγει’, στο κρεβατάκι της με το σκέπασμα κανονικά. Κοριτσάκι με πάρα πολλά χαρίσματα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κλαίει όλη η Αγγλία, όλοι οι γιατροί της, ήταν ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, μόνο καλοσύνη», είπε φίλος της οικογένειας.
Είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο
Η 30χρονη είχε διαγνωστεί με καρκίνο πριν από δύο χρόνια. «Πριν δύο χρόνια, το 2023, διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος. Έκανε χημειοθεραπεία, της αφαίρεσαν τον όγκο, όμως την επομένη της εγχείρησης η Μαρίσσα ανέβασε πυρετό και επέστρεψε στο νοσοκομείο. Για τρεις ολόκληρες εβδομάδες νοσηλευόταν με πάρα πολύ υψηλό πυρετό, 40, 41, με τους γιατρούς να ψάχνουν να βρουν το μικρόβιο που κόλλησε. Τελικά, ένας αιματολόγος έκανε κάποιες ειδικές εξετάσεις και τότε διαγνώστηκε με το HLH», ανέφερε το περιβάλλον της 30χρονης.
Το HLH (αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση) είναι ένα σπάνιο και δυνητικά θανατηφόρο σύνδρομο όπου το ανοσοποιητικό σύστημα γίνεται υπερδραστήριο, καταστρέφοντας τα δικά του κύτταρα και ιστούς, οδηγώντας σε σοβαρή φλεγμονή και βλάβη οργάνων.
«Ένα ταπεινό κορίτσι, αγαπούσε την τέχνη, το θέατρο. Πριν 3 μήνες είχε κάνει τα γενέθλιά της, 30 χρόνων. Όλα πήγαιναν πολύ καλά. Ήταν ταπεινή, ένα σεμνό κορίτσι, είχε αδυναμία στον πατέρα της, αγαπούσε την τέχνη. Είχε περάσει καρκίνο, το είχε ξεπεράσει όμως, την αρρώστια αυτήν του καρκίνου», δήλωσε η θεία της 30χρονης.
Η κόρη της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας είχε ιδιαίτερη αδυναμία στον πατέρα της, Διαμαντή, και στη μητέρα της, Μπέσσυ και αγάπη για θέατρο.
«Ήταν στο θέατρο, είχε όνειρα. Ανέβασε μία παράσταση μόνη της, τον ‘Ρωμαίο και Ιουλιέτα’ τον Φεβρουάριο σε ένα μικρό θέατρο. Μετά τον καρκίνο φανταστείτε, δεν κάθισε ήταν ένα παιδάκι που όλο ψαχνόταν να κάνει πράγματα. Είχε δει τόσα θέατρα, όπερες, μπαλέτα, όλα στο Λονδίνο, όλα. Ήταν ένα τρομερό κοριτσάκι και τώρα ετοίμαζε να ανεβάσει κι άλλη παράσταση», τόνισε φίλος της οικογένειας.