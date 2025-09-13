Πένθος στην οικογένεια του Διαμαντή Λαιμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του, Μαρίσσα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πένθος στην οικογένεια του Διαμαντή Λαιμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του, Μαρίσσα

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 28ρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, Μαρίσσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη εντοπίστηκε νεκρή από τον οικονόμο της, στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο, προκαλώντας θλίψη στην οικογένειά της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Χρυσάνθη Λαιμού, θεία του Διαμαντή Λαιμού δήλωσε στα parapolitika: «Όλη η οικογένεια είναι συγκλονισμένη για τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού. Ήταν ένα συμπαθέστατο κορίτσι, ήσυχο, μορφωμένο, καλλιεργημένο σεμνό και απλό. Της άρεσε η τέχνη και το θέατρο, ασχολούνταν με το θέατρο. Θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια! Δύναμη και κουράγιο!».

 

 

 

