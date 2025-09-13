Οι αθλητικές μεταδόσεις 13/9/2025

Τα ματς της Super League, Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός, Ατρόμητος-Άρης και Παναιτωλικός-Βόλος ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/9/2025):

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

12:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο Στίβου 1η μέρα

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship Μηχανοκίνητα

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ – 1ος Αγώνας

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τσάρλτον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Οβιέδο La Liga

15:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο Στίβου 1η μέρα

15:05 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS7

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Tissot Sprint)

16:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Αθηναϊκός aΘens cup 2025

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS8

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Πάρμα Serie A

16:30 Novasports Extra 4 Ουνιόν Βερολίνου – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 3 Βόλφσμπουργκ – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Μάιντς – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Φράιμπουργκ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Έβερτον – Άστον Βίλα Premier League

17:00 Novasports Start Φούλαμ – Λιντς Premier League

17:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 6HD Μπόρνμουθ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 2HD Νιούκαστλ – Γουλβς Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship

17:00 Action 24 ΠΑΟΚ – Βριλήσσια EHF European Cup

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS9

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Χαλ Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

17:50 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Μονακό φιλικό μπάσκετ

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup τένις

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός Super League

19:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο

19:00 Novasports 4HD Άρκα Γκντίνια – Μερσίν aΘens cup 2025

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Τότεναμ Premier League

19:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Αμβούργο Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Αλαβές La Liga

19:45 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Χιμπέρνιαν – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

20:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Άρης Super League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πάφος – Απόλλων Λεμεσού Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Νασιονάλ Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Βόλος ΝΠΣ Super League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πόρτο – Νασιονάλ Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Ανόβερο – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Νάπολι Serie A

22:00 Novasports Premier League Μπρέντφορντ – Τσέλσι Premier League

22:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Χέρενφεν Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal