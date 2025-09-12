Αταμάν: Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα

Έργκιν Άταμαν
Έργκιν Άταμαν

Ο Έργκιν Αταμάν εξέφρασε την πολύ μεγάλη του ικανοποίηση τόσο για το αποτέλεσμα, όσο και για την εμφάνιση των παικτών του, έπειτα από τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας με 94-68. Παράλληλα, ο έμπειρος τεχνικός τόνισε πως πλέον το σύνολό του έχει μία σπουδαία ευκαιρία να γράψει ιστορία, κατακτώντας για πρώτη φορά την κορυφή της Ευρώπης.

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Κακή εμφάνιση και βαριά ήττα για την Εθνική – Την Κυριακή για το χάλκινο κόντρα στην Φινλανδία

Τέλος, δεν δίστασε να αποθεώσει την «γαλανόλευκη», τονίζοντας ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Γερμανία, την οποία θα αντιμετωπίσει στον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα.

Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ».

Πηγή: ertsports.gr

23:40 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

