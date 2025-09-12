Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Παραλίας – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πάτρα το βράδυ της Παρασκευής (12/9) όταν δίκυκλο που επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pelop.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο επιβάτες του δικύκλου να εκτιναχθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση της υγείας τους δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή.