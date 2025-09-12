Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Παραλίας – Δύο τραυματίες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στην περιοχή της Παραλίας – Δύο τραυματίες
Φωτογραφία Αρχείου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πάτρα το βράδυ της Παρασκευής (12/9) όταν δίκυκλο που επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pelop.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο επιβάτες του δικύκλου να εκτιναχθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση της υγείας τους δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι πρέπει να κάνετε το βράδυ για να χάσετε βάρος; Το μυστικό για να ξεκολλήσετε τον μεταβολισμό

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα κίνητρα στο ΕΣΥ δουλεύουν- Από τις 246 θέσεις που προκηρύχθηκαν μόνο 2 είναι χωρίς υποψηφιότητα

Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος»

ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή στις απάτες – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Γιατί η χρήση VPN είναι πιο σημαντική από ποτέ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:56 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για το τροχαίο με τους 2 νεκρούς στην Ολυμπία Οδό – «Τρέχαμε με 130 χιλιόμετρα και ξαφνικά έσβησαν όλα»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από συγγενείς των θυμάτων, καθώς και από τον μοναδικό επιζώντα του τ...
22:51 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: Τέσσερις φορές είχε συλληφθεί στο παρελθόν ο 42χρονος «Κοντός» – Κατέθεσε εναντίον του αστυνομικός που είχε φυλακιστεί για υπόθεση μαστροπείας

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον 42χρονο σκηνοθέτη και παραγωγό ερωτικ...
21:53 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες – Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Εύβοια, στ...
21:46 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σοβαρές παρατυπίες στις πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων – Κινδυνεύουν επιδοτήσεις και εξαγωγές

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε τις παθογένειες και στο σύστημα διαπίστευσης των βιολογικών π...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος