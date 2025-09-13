Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το  εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα, Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα.

Άγιος Αριστείδης

Ο Άγιος Αριστείδης ήταν Αθηναίος ευπατρίδης, φιλόσοφος εξ ενδόξου αθηναϊκού γένους, και έζησε κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Έγινε Χριστιανός από τον Άγιο Διονύσιο και τον Άγιο Ιερόθεο και έγραψε στον Αδριανό απολογία υπέρ των διωκόμενων Χριστιανών.

Στη συνέχεια εκδιώχθηκε και επειδή έλειπε ο Αδριανός μετέβη στην Ρώμη όπου και απολογήθηκε. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου μαρτύρησε, αφού τον κρέμασαν στην αγορά των Αθηνών, την 13η Σεπτεμβρίου του 120 μ.Χ.

Ο Ιερώνυμος έγραψε εγκώμιο για τον Άγιο και τον χαρακτηρίζει Ισαπόστολο.

Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος

Για τον Άγιο Κορνήλιο αναφέρουν οι Πράξεις των Αποστόλων (Ι, 1-13). Ήταν θεοσεβούμενος Ρωμαίος Εκατόνταρχος. Άγγελος Κυρίου του υπέδειξε να συναντήσει τον Απόστολο Πέτρο. Ο Κορνήλιος μεταστράφηκε στο Χριστιανισμό και δίδαξε την διδασκαλία του Χριστού στην Φοινίκη, την Κύπρο, την Αντιόχεια και την Έφεσο. Εξελέγη Επίσκοπος Σκήψης της Μυσίας.

Ο ιεραποστολικός του ζήλος απέφερε πλούσιους καρπούς και πολλοί ήσαν οι ειδωλολάτρες που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο. Κάποιοι κατήγγειλαν τον Κορνήλιο στον Έπαρχο Δημήτριο, ο οποίος τον συνέλαβε και τον οδήγησε σε ειδωλολατρικό ναό ενώπιον πλήθους, προκειμένου να θυσιάσει στα είδωλα.

Ο Κορνήλιος όχι μόνο έμεινε αμετακίνητος στην πίστη του αλλά κατάφερε με την ομολογία του να κάνει να πιστέψουν στη διδασκαλία του Ευαγγελίου η σύζυγος και ο υιός του Επάρχου.

Είπε μάλιστα στο Δημήτριο ότι η οικογένειά του δεν θα πάθει κανένα κακό.

Ο Έπαρχος κατάλαβε λίγο αργότερα το νόημα των λόγων αυτών, όταν έγινε μεγάλος σεισμός που ισοπέδωσε το ναό και η σύζυγος με τον υιό του βγήκαν ανέπαφοι από τα ερείπια.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσο συχνά και τι διάρκεια πρέπει να έχουν οι κενώσεις του εντέρου – Ειδικός του Cleveland απαντά

Βρείτε τις διαφορές στις φωτογραφίες με τα παιδιά που τρώνε παγωτό – Μπορείτε να λύσετε το τεστ οπτικής αντίληψης σε 23″;

Νέο «Εξοικονομώ»: Ποια προγράμματα θα τεθούν σε ισχύ το 2026 – Όλες οι νέες πληροφορίες

Παπασταύρου στον ΑΝΤ1: «Η ενέργεια είναι η καρδιά της ανάπτυξης και όπλο γεωπολιτικής ισχύος»

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 4 διαφορές στις εικόνες με ένα όμορφο τοπίο σε 19 δευτερόλεπτα

Γιατί η χρήση VPN είναι πιο σημαντική από ποτέ
περισσότερα
08:02 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Παράσυρση και εγκατάλειψη 15χρονης στα Καμίνια – Αναζητείται από τις Αρχές ο οδηγός 

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη μιας ανήλικης σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ...
07:45 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Πένθος στην οικογένεια του Διαμαντή Λαιμού: Πέθανε η 28χρονη κόρη του, Μαρίσσα

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 28ρονη κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λαιμού, Μαρίσσα. Σύμφωνα μ...
07:17 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Mετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο – Αναλυτικά τα δρομολόγια

Ξεκινάει από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου η μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθ...
07:00 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Τροχαίο στα Κάτω Πατήσια: Μια γυναίκα τραυματίας έπειτα από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολόνα

Τροχαίο ατύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (13/9) στα Κάτω Πατήσια. Σύμφωνα μ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος