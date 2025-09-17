Προπονητής γυμναστικής μοιράζεται τα 5 πράγματα που διευκολύνουν την απώλεια βάρους στα 40 – «Μην κόψετε τους υδατάνθρακες»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Προπονητής γυμναστικής μοιράζεται τα 5 πράγματα που διευκολύνουν την απώλεια βάρους στα 40 - «Μην κόψετε τους υδατάνθρακες»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ένας προπονητής γυμναστικής αποκαλύπτει τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνετε για να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση, στην ηλικία των 40 ετών, χωρίς περιοριστικές δίαιτες ή εξαντλητικές προπονήσεις. Μάθετε πώς η σωστή διατροφή, η συνέπεια και απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας.

Οι 5 συμβουλές από ειδικό για να χάσετε βάρος πιο εύκολα μετά τα 40

Ο Nick Conaway, «fat loss coach για άνδρες άνω των 40 ετών», αποκάλυψε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram τα πέντε πράγματα που κάνει για να βελτιώσει γρήγορα την φυσική του κατάσταση.

Σύμφωνα με τον ειδικό, εάν θέλετε να χάσετε βάρος και να είστε σε φόρμα στα 40, θα πρέπει να αποφύγετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και πρόσθετα που μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα. Αντίθετα, ο Nick συμβουλεύει να επικεντρωθείτε σε ολόκληρες φυτικές τροφές για να πετύχετε τους στόχους σας.

Ο προπονητής γυμναστικής πρόσθεσε ότι θα πρέπει να τηρείτε μια συγκεκριμένη ρουτίνα αυξάνοντας σταδιακά την ένταση αντί να αλλάζετε συνεχώς προπονήσεις, καθώς η συνέπεια είναι το “κλειδί” για να δείτε αποτελέσματα. Το περπάτημα ή καρδιαγγειακές ασκήσεις χαμηλής έντασης μπορούν να ενισχύσουν την απώλεια λίπους, χωρίς να καταπονείτε υπερβολικά, το σώμα σας.

Για να αποκτήσετε γρήγορα καλή φυσική κατάσταση, ο Nick ορκίζεται σε αυτές τις πέντε στρατηγικές:

  • Σταθερό πρόγραμμα προπόνησης
  • Ισορροπημένη διατροφή
  • Αποφυγή επεξεργασμένων τροφίμων
  • Περισσότερη καρδιοαναπνευστική άσκηση χαμηλής έντασης
  • Υγιεινές πηγές υδατανθράκων

Σταθερό πρόγραμμα προπόνησης

Ο Nick τονίζει ότι η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την αναζήτηση νέων ασκήσεων. «Το να κυνηγάτε νέες προπονήσεις δεν θα σας σώσει. Η συνέπεια είναι το παν. Απλώς πιέζομαι περισσότερο κάθε φορά». Αυτό σημαίνει ότι είναι προτιμότερο να κάνετε την ίδια προπόνηση, αλλά με μεγαλύτερη ένταση.

Ισορροπημένη διατροφή

Για να δείτε γρήγορα αποτελέσματα, η διατροφή είναι το πιο σημαντικό βήμα. «Παρακολουθώ τα πάντα. Χωρίς ενδοιασμούς», λέει ο Nick. Ακολουθεί ένας απλός τρόπος για να υπολογίσετε τις θερμίδες σας:

  • Απλοποιημένος υπολογισμός: Σωματικό βάρος (σε κιλά) x 26.4 = Θερμίδες
  • Πιο ακριβής τύπος Mifflin-St Jeor (για άνδρες): (10 x βάρος σε kg) + (6.25 x ύψος σε cm) – (5 x ηλικία σε έτη) + 5 = BMR (Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός). Στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε το BMR επί 1.2-1.5 (ανάλογα με την καθημερινή σας δραστηριότητα) για να βρείτε τις συνολικές θερμίδες συντήρησης. Για απώλεια λίπους, αφαιρέστε 300-500 θερμίδες από το σύνολο.

Αποφυγή επεξεργασμένων τροφίμων

Ο Nick είναι κατηγορηματικός: τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι εχθρός. «Είναι γεμάτα νάτριο και πρόσθετα και σας φουσκώνουν», υποστηρίζει. Ο περιορισμός του νατρίου είναι σημαντικός αν θέλετε να δείχνετε πιο λεπτοί και αδύνατοι.

Περισσότερη καρδιοαναπνευστική άσκηση χαμηλής έντασης

Αυτό δεν σημαίνει να εξαντλήσετε τον εαυτό σας. «Περισσότεροι περίπατοι. Περισσότερος ιδρώτας. Περισσότερα μπάνια με νερό. Δεν χρειάζεται να καταπιεστείτε — απλώς να ιδρώνετε καθημερινά», λέει ο Nick. Η χαμηλής έντασης καρδιοαναπνευστική άσκηση (όπως το περπάτημα) βοηθά στην καύση λίπους, χωρίς να επιβαρύνει το σώμα.

Υγιεινές πηγές υδατανθράκων

Αντί να κόψετε εντελώς τους υδατάνθρακες, ο Nick προτείνει να αντικαταστήσετε τα αμυλούχα τρόφιμα με φρούτα. «Τα φρούτα προσφέρουν καλύτερη ενυδάτωση και ηλεκτρολύτες, και σας βοηθούν να παραμείνετε σε φόρμα», εξηγεί. Αυτή η προσέγγιση παρέχει ενέργεια για την προπόνηση, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην απώλεια βάρους.

Ακολουθήστε αυτές τις πέντε στρατηγικές για 2-3 εβδομάδες και θα δείτε τη διαφορά, αναφέρει ο ειδικός.

12:02 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

12:07 , Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

12:15 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

12:23 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

