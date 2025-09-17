Δολοφονία Καρολάιν: «Είναι πολύ σκληρό να πεις σε ένα 6χρονο ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του» – Η ζωή της Λυδίας στις Φιλιππίνες

Η Λυδία, η κόρη της αδικοχαμένης Καρολάιν Κράουτς που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, είναι πλέον 6 ετών και διαμένει μόνιμα στις Φιλιππίνες μαζί με την γιαγιά της.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα» στον ALPHA προβλήθηκε μία πρόσφατη φωτογραφία της από έναν παιδικό διαγωνισμό ομορφιάς, στον οποίο συμμετείχε και κέρδισε. Μάλιστα η κορδέλα της γράφει «Greece».

Ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς μίλησε στην εκπομπή και αποκάλυψε ότι πρόσφατα είπαν στην μικρή Λυδία ότι η μητέρα της πέθανε.

«Είπαμε στην Λυδία ότι πέθανε η μητέρα της, αλλά δεν της έχουμε πει το πώς. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα 6χρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του» τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλια της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μία τούρτα που γράφει επάνω «χρόνια πολλά μαμά». Επίσης κάνουμε και μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της, εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ».

Σε ερώτηση για το πώς είναι η ζωή της Λυδίας στις Φιλιππίνες απάντησε: «Ειδυλλιακή. Η Λυδία είναι ένα χαρούμενο παιδί του οποίου οι μόνες έγνοιες είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της, το παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό. Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν μία πιο καλοπληρωμένη δουλειά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει το εισιτήριο πιθανόν να επισκεφθεί τον τόπο που γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση».

Ο Ντέιβιντ Κράουτς πρόσθεσε ότι η εγγονή του δεν έχει επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.