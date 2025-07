Δολοφονία Καρολάιν: Η ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες, 4 χρόνια μετά το έγκλημα – Γνωρίζει για τον θάνατο της μητέρας της, αλλά όχι ποιος τη σκότωσε

Τέσσερα χρόνια μετά το αποτρόπαιο έγκλημα στα Γλυκά Νερά, η Daily Mail επανέρχεται με ένα εκτενές ρεπορτάζ για τη ζωή της μικρής Λυδίας, της κόρης της αδικοχαμένης Καρολάιν Κράουτς, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, στις 11 Μαΐου 2021.

Η βρετανική εφημερίδα υπενθυμίζει το χρονικό της συγκλονιστικής υπόθεσης, με τον 33χρονο τότε Αναγνωστόπουλο να προσποιείται για περισσότερο από έναν μήνα ότι η σύζυγός του είχε δολοφονηθεί από ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι τους. Όπως σημειώνει η Daily Mail, ο Αναγνωστόπουλος είχε ισχυριστεί πως οι δράστες σκότωσαν τον σκύλο της οικογένειας, έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα, και στη συνέχεια έπνιξαν την 20χρονη Καρολάιν μπροστά στο βρέφος τους, την Λυδία.

«Στην πραγματικότητα, ο Αναγνωστόπουλος προσποιήθηκε τη διάρρηξη, κρέμασε το κουτάβι τους, τη Ρόξι, από το λουρί του, και στη συνέχεια έπνιξε τη σύζυγό του. Μετά τοποθέτησε τη μικρή Λυδία στο κρεβάτι, δίπλα στο άψυχο σώμα της μητέρας της, και στο τέλος έδεσε τα χέρια του και κάλυψε το στόμα του με κολλητική ταινία», αναφέρει η Daily Mail.

Lydia knows her mother is dead – but not that her father killed her: Caroline Crouch was murdered in Athens by her husband… now her father shares the tragic new twist in the life of her daughter https://t.co/4oe9CR9aa0

