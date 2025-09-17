Στουρνάρας: Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας και ανθεκτικότητας

Enikos Newsroom

οικονομία

Γιάννης Στουρνάρας

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,Γιάννης Στουρνάρας  τάχθηκε υπέρ της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων που έλαβε η χώρα μας στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου υποστηρίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα ανθεκτικότητας και σταθερότητας.

Ο κ. Στουρνάρας μιλώντας στο Athens International Investment Summit (AIIS) υπογράμμισε ότι «η δέσμευση της κυβέρνησης για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του επίσημου τομέα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα δημοσιονομικής πειθαρχίας και εμπιστοσύνης. Η προγραμματισμένη αποπληρωμή δανείων GLF ύψους 31,6 δισ. ευρώ έως το 2031 – μια ολόκληρη δεκαετία νωρίτερα από το προβλεπόμενο – θα επιταχύνει τη μείωση του χρέους, θα περιορίσει τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ανάγκες και θα ενισχύσει το αξιόχρεο της χώρας. Με την ενίσχυση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας, η πρωτοβουλία αυτή όχι μόνο μειώνει την απαιτούμενη μελλοντική δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και συμβάλλει στη διασφάλιση της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών, απαλλάσσοντας τους μελλοντικούς φορολογούμενους από μέρος της σημερινής δημοσιονομικής επιβάρυνσης.»

 Για τους δασμούς

Ο διοικητής της ΤτΕ προέβλεψε ότι οι άμεσες επιπτώσεις των νέων δασμών αναμένεται να είναι περιορισμένες, καθώς οι ΗΠΑ δεν αποτελούν βασικό εμπορικό εταίρο της χώρας μας. Προσέθεσε δε ότι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να βελτιωθεί το 2025, υποστηριζόμενο από την ανθεκτική επίδοση των εξαγωγών, την άνοδο των ταξιδιωτικών εισπράξεων λόγω της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου καθώς και τη μείωση των δαπανών για τόκους λόγω της μείωσης των επιτοκίων.

«Η Ελλάδα σήμερα είναι ένα παράδειγμα σταθερότητας, ανθεκτικότητας και ευκαιριών – μια στρατηγική πύλη επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η οικονομία έχει αποδείξει την ικανότητά της να αντέξει σε κλυδωνισμούς, να αποκαταστήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία, να εξυγιάνει τον τραπεζικό της τομέα και να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις» κατέληξε στην παρέμβασή του ο κ. Στουρνάρας.

10:06 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

Χιλιάδες ειδοποιητήρια με φόρο κατ΄αποκοπή ταχυδρομεί αυτές τις ημέρες η ΑΑΔΕ σε φορολογούμενο...
08:43 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κως: Φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια – Ελεγκτές της ΑΑΔΕ παρίσταναν τους τουρίστες

Τρία στα τέσσερα ημερόπλοια στην Κω φοροδιέφυγαν καθώς δεν έκοψαν απόδειξη, όπως αυτό προέκυψε...
08:23 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η Κοινωνική Αντιπαροχή;

Σε υψηλά επίπεδα φαίνεται πως θα παραμείνουν και το επόμενο διάστημα οι τιμές των ενοικίων  γι...
07:40 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤM έως την Παρασκευή

Μέχρι τη Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι πληρωμές από τον ο e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Αναλ...
