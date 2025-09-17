Δουδωνής στον Realfm 97,8: «Ο Ανδρέας Λοβέρδος υπηρετεί εδώ και καιρό ένα σχέδιο το οποίο είναι εναντίον του ΠΑΣΟΚ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Παναγιώτης Δουδωνής

Για τα σενάρια συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στο κυβερνών κόμμα μίλησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Νομίζω ότι είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιστορικός αντίπαλος της ΝΔ, είναι ο άλλος πόλος και κατά τούτο δεν θα συγκυβερνήσει μαζί της. Είναι μία απόφαση μας, η οποία σχετίζεται με την πολιτική αυτονομία του χώρου μας που είναι και η εντολή που έλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τις προεδρικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ», είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι στα συστήματα δικομματικού κοινοβουλευτισμού, όπως είναι το ελληνικό και έχει κατασκευαστεί για να είναι, όταν αναζητούνται συνεργασίες, αναζητούνται με μικρότερα κόμματα εκτός από καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όπως ήταν κατά περίοδο των Μνημονίων. Αλλά τέτοια περίπτωση δεν έχουμε. Αλλά ακόμη και τότε δεν συγκυβέρνησε το πρώτο με το δεύτερο κόμμα. Άρα συγκυβέρνηση πρώτου και δεύτερου κόμματος που είναι λεγόμενη μεγάλη συγκυβέρνηση (…) δεν υπάρχει σε ένα τέτοιο σύστημα όπως είναι το δικό μας και το μόνο στο οποίο οδηγεί είναι η κατάρρευση του συστήματος, δηλαδή άνοδος της ακροδεξιάς ή ακραίων φωνών εν πάση περιπτώσει. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να βάλουμε την χώρα σε μία περιδίνηση δείχνοντας ότι είμαστε το ίδιο ή ότι είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με τον ιστορικό μας αντίπαλο. Συνεπώς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση συγκυβέρνησης».

«Νομίζω, δυστυχώς για τον ίδιο, ο Ανδρέας Λοβέρδος υπηρετεί εδώ και καιρό ένα σχέδιο το οποίο είναι εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Και κλασικό παράδειγμα θα σας δώσω – για να μην πω τίποτα πιο σκληρό – το γεγονός ότι κατέβασε ένα δικό του κόμμα, πήρε 1,45% τους Δημοκράτες, οι οποίοι κατέστησαν Νεοδημοκράτες πια για να μην βγει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές. Για 2 μονάδες έχασε το ΠΑΣΟΚ την δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές, 1,5 μονάδα ήταν στον κύριο Λοβέρδο, οφείλεται στον κύριο Λοβέρδο», σημείωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Να σας πω τώρα κάτι μία παλιά μου σχέση μου είχε πει να μην λέω ποτέ ‘για πάντα’ γιατί κινδυνεύω να εξευτελιστώ. Ο κύριος Λοβέρδος είχε πει ‘για πάντα ΠΑΣΟΚ’ πολλές φορές και είχε πει ότι φύγει οριζοντίως από το ΠΑΣΟΚ. Οπότε το να λέει κανείς ‘για πάντα ΠΑΣΟΚ’ και μετά να κατεβαίνει με άλλο κόμμα μάλλον είναι αυτο-υπονομευτικό», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Ακούστε το ηχητικό:

