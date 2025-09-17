Ολυμπιακός: Πρεμιέρα σήμερα με την Πάφο και επιστροφή στα «σαλόνια» του Champions League – Οι πιθανές 11άδες

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός
Φωτογραφία: Intime

Επιστρέφοντας στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Ολυμπιακός ξεκινά την αγωνιστική πορεία του στο Champions League την Τετάρτη (17/9, 19:45) εναντίον της πρωτοεμφανιζόμενης Πάφου, στο στάδιο Καραϊσκάκη.

Οι γηπεδούχοι επιστρέφουν στην ευρωπαϊκή ελίτ έπειτα από τετραετή απουσία, για πρώτη φορά υπό το νέο φορμάτ και με αυτόματη πρόκριση στη League Phase, ενώ οι Κύπριοι φιλοξενούμενοι εξασφάλισαν την παρουσία τους μέσω της διαδρομής των προκριματικών.

Ο βελτιωμένος συντελεστής της UEFA εξασφάλισε στον Ολυμπιακό ένα απευθείας εισιτήριο για το Champions League μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Super League το 2024-25, σηματοδοτώντας την πρώτη του αυτόματη πρόκριση έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία.

Οι 48 φορές πρωταθλητές Ελλάδας επιστρέφουν στη μεγάλη σκηνή και αυτή θα είναι η 36η εμφάνισή τους στη διοργάνωση, στοιχείο που δείχνει και τη σχέση τους με το κορυφαίο διασυλλογικό τουρνουά της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο χρόνος μακριά από το Champions League δεν εμπόδισε τον Ολυμπιακό να γράψει ιστορία στην Ευρώπη, καθώς κατάκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό στέμμα του νικώντας τη Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League, το 2023-24.

Ο αγώνας με την Πάφο

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντιμετωπίζουν τον αγώνα της Τετάρτης με απόλυτη αυτοπεποίθηση, αφού πέτυχαν πέντε γκολ επί του Πανσερραϊκού στο Καραϊσκάκη, κατακτώντας την κορυφή της Super League κι επεκτείνοντας το άψογο ξεκίνημά τους στη σεζόν 2025-26, με τρεις νίκες σε τρία παιχνίδια και τέρματα 9-0.

Οι Πειραιώτες έχουν επίσης θριαμβεύσει σε πέντε από τα τελευταία επτά εντός έδρας παιχνίδια τους σε διοργανώσεις της UEFA, οπότε θα θέλουν να πάρουν το μέγιστο των βαθμών σε αυτό που θεωρείται το πιο «βατό» παιχνίδι τους στη League Phase.

Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη τιμωρημένο από πέρυσι, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναμένεται να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα.

Ο Μεχντί Ταρέμι ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε δύο γκολ στην εμφατική νίκη του Σαββάτου, οπότε ο πρώην επιθετικός της Ίντερ μπορεί να ηγηθεί της επίθεσης εδώ.

Το προφίλ της Πάφου

Αντίθετα, λίγα θα απαιτηθούν από την Πάφο, η οποία έχει ήδη χαράξει ένα ακόμη κομμάτι ιστορίας φτάνοντας σε αυτό το στάδιο μόλις μια σεζόν μετά την ηπειρωτική της παρουσία στο Conference League, όπου αποκλείστηκε στον γύρο των 16.

Τα τελευταία δύο χρόνια υπό τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο ήταν γεμάτα με ορόσημα, ξεκινώντας με το πρώτο τρόπαιο του συλλόγου, το Κύπελλο Κύπρου 2023-24 και ακολουθούμενα από το στέμμα του πρωταθλήματος το 2024-25, το οποίο εξασφάλισε την ευκαιρία στο Champions League.

Η πρόκριση σφραγίστηκε με δραματικό τρόπο καθώς η Πάφος απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα, με το γκολ του Ζάζα στο 88ο λεπτό να ισοφαρίζει στην Κύπρο (1-1) μετά τη δύσκολη νίκη στη Σερβία (2-1).

Οι παίκτες του Καρσέδο, οι οποίοι πέρασαν τα προκριματικά αήττητοι σε έξι αγώνες, θα πρέπει να ξεπεράσουν το σοκ της πρώτης ήττας τους φέτος, μετά το 0-1 εντός έδρας από τον Απόλλωνα Λεμεσού στην κορυφαία κατηγορία της Κύπρου το Σάββατο.

Ο Ντέρικ Λούκασεν αποβλήθηκε στην ήττα της Πάφου από τον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα, αλλά αυτή η τιμωρία δεν ισχύει στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι ο 23χρονος θα διατηρήσει τη θέση του ως κεντρικός αμυντικός.

Ο Ντέιβιντ Γκόλνταρ είναι ο πιο πιθανός συμπαίκτης δίπλα στον Λούκασεν, αν και ο βετεράνος Βραζιλιάνος Νταβίντ Λουίς παραμένει επίσης μια επιλογή για τους φιλοξενούμενους.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβατς.

Πιθανές 11αδες

Η πιθανή αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κοστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί

Η πιθανή αρχική ενδεκάδα της Πάφου: Μίκαελ, Λάνγκα, Λούκασεν, Γκόλνταρ, Πηλέας, Σούνγιτς, Πέπε, Μπρούνο, Ντράγκομιρ, Όρσιτς, Άντερσεν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ευρώπη συζητά για την έλλειψη φαρμάκων και την ασφάλεια εφοδιασμού

Πώς οι ουρολοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής – Ανησυχητικές νέες μελέτες

Κως: Φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια – Βίντεο από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και την επιχείρηση “Κρουαζιέρα θα σε πάω”

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει η φράση «ου παντός πλειν ες Κόρινθον» και από πού προέρχεται

Αν η κβαντική υπολογιστική απαντά σε άγνωστες ερωτήσεις, πώς ξέρουμε ότι έχει δίκιο; Νέα μελέτη
περισσότερα
12:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ: Επικοινωνία με τον Αντετοκούνμπο μετά τα απειλητικά μηνύματα κατά της ζωής της συζύγου του

Επικοινωνία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την σύζυγό του είχε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. μετά τα...
10:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Αποθέωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Πάλης

«Βούλιαξε» το αεροδρόμιο Μακεδονία στην επιστροφή του Γιώργου Κουγιουμτσίδη. Ο Παγκόσμιος πρωτ...
00:09 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Champions League: «Ματσάρα» στο Τορίνο, μεγάλο «διπλό» για την Άρσεναλ – Όλα τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Μεγάλα παιχνίδια και δυνατές συγκινήσεις επιφύλασσε η 1η αγωνιστική της League Phase του Champ...
22:59 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Απόστολος Τσιτσιπάς: Απάντησε για τη σκληρή κριτική του Γκόραν Ιβανίσεβιτς στον Στέφανο Τσιτσιπά – «Δεν έπρεπε να τα πει δημόσια»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σε περίοδο ανασυγκρότησης, αναζητώντας τον ρυθμό και την απόδοσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος