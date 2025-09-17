Eurovision 2026: Δύο Ημιτελικοί κι ένας Εθνικός Τελικός για την επιλογή του τραγουδιού

Στην ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της χώρας μας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασίαανοιχτή προς όλους, η οποία θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό, προχωρά η ΕΡΤ έπειτα από την επιτυχημένη διοργάνωση του Εθνικού Τελικού τον περασμένο Ιανουάριο και την εξαιρετική 6η θέση της Ελλάδας στον Τελικό της Eurovision 2025, που έφερε ρεκόρ τηλεθέασης 15ετίας.

Πιο συγκεκριμένα, για την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού που θα ταξιδέψουν στην Αυστρία τον Μάιο του 2026, θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια σε δύο Ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών, χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, ώστε να αναδειχθεί η σύγχρονη μουσική δημιουργία της χώρας μας.

Από σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, ώστε να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ert.gr/eurovision2026.

10:25 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

07:55 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

00:31 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

18:50 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

