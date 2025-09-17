Καιρός: Αντικυκλώνας εμποδίζει τις αστάθειες και το καλοκαίρι «επιμένει» – Δυνατά μελτέμια στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο

Ο αντικυκλώνας συνεχίζει να εμποδίζει τυχόν αστάθειες με αποτέλεσμα η ανομβρία να συνεχίζεται, ενώ ο καιρός θα «επιμένει» σε καλοκαιρινό σκηνικό τις επόμενες 5-7 εβδομάδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το κυριότερο χαρακτηριστικό για την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο θα είναι τα δυνατά μελτέμια στο Αιγαίο, προς την περιοχή των Κυκλάδων και του Νότιου- Νοτιοανατολικού Αιγαίου, φτάνοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Όσον αφορά στη θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση. Σήμερα στον νομό Αττικής, στο κέντρο της πόλης θα φθάσουμε τους 34 βαθμούς, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή που ενισχύονται οι βοριάδες, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός σήμερα

Σήμερα Τετάρτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Περνάει μία μικροδιαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια με αποτέλεσμα κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα, να σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην Μακεδονία και την Θράκη.

«Περιορίζεται σήμερα ο βοριάς, προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Από το απόγευμα και στη συνέχεια περιμένουμε μία ενίσχυση των βοριάδων και τις βραδινές ώρες θα φθάσουν τα 7 μποφόρ ενώ μέσα στο Αιγαίο θα βλέπουμε ακόμη και θυελλώδεις εντάσεις. Πέμπτη και Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο περιμένουμε τη μεγιστοποίηση των εντάσεων» τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός με κάποια συννεφιά κοντά στο απόγευμα. Οι άνεμοι μέσα στη νύχτα θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός χωρίς κάτι το αξιόλογο. Αργά το απόγευμα θα μπει ο βαρδάρης ενώ η θερμοκρασία θα φτάσεις τους 31 βαθμούς Κελσίου.