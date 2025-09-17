Καιρός: Αντικυκλώνας εμποδίζει τις αστάθειες και το καλοκαίρι «επιμένει» – Δυνατά μελτέμια στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

καιρός

Ο αντικυκλώνας συνεχίζει να εμποδίζει τυχόν αστάθειες με αποτέλεσμα η ανομβρία να συνεχίζεται, ενώ ο καιρός θα «επιμένει» σε καλοκαιρινό σκηνικό τις επόμενες 5-7 εβδομάδες.

Καιρός: Έντονη ηλιοφάνεια και σήμερα – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, το κυριότερο χαρακτηριστικό για την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο θα είναι τα δυνατά μελτέμια στο Αιγαίο, προς την περιοχή των Κυκλάδων και του Νότιου- Νοτιοανατολικού Αιγαίου, φτάνοντας ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Όσον αφορά στη θερμοκρασία, ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση. Σήμερα στον νομό Αττικής, στο κέντρο της πόλης θα φθάσουμε τους 34 βαθμούς, ενώ Πέμπτη και Παρασκευή που ενισχύονται οι βοριάδες, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

O καιρός σήμερα

Σήμερα Τετάρτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Περνάει μία μικροδιαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια με αποτέλεσμα κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα, να σημειωθούν βροχές και καταιγίδες στην Μακεδονία και την Θράκη.

«Περιορίζεται σήμερα ο βοριάς, προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Από το απόγευμα και στη συνέχεια περιμένουμε μία ενίσχυση των βοριάδων και τις βραδινές ώρες θα φθάσουν τα 7 μποφόρ ενώ μέσα στο Αιγαίο θα βλέπουμε ακόμη και θυελλώδεις εντάσεις. Πέμπτη και Παρασκευή στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο περιμένουμε τη μεγιστοποίηση των εντάσεων» τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός με κάποια συννεφιά κοντά στο απόγευμα. Οι άνεμοι μέσα στη νύχτα θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη, καλός ο καιρός χωρίς κάτι το αξιόλογο. Αργά το απόγευμα θα μπει ο βαρδάρης ενώ η θερμοκρασία θα φτάσεις τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΑμεΑ: Εκπαιδευτικός αποκλεισμός για μαθητές με αναπηρία-Τι ζητάει από την Πολιτεία

Το σύμπτωμα στο κεφάλι που μπορεί να δείχνει ότι έχετε αφυδάτωση

ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Πόσα χρήματα θα αντλήσει

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η ...

Η Microsoft προειδοποιεί: Μην χρησιμοποιείτε το Google Chrome στον υπολογιστή σας

Ηχογράφηση φάλαινας-δολοφόνου που μιμείται ανθρώπινη ομιλία τρομοκρατεί τον κόσμο
περισσότερα
10:19 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κάρπαθος: Γεννήθηκε η πρώτη αρσενική φώκια της χρονιάς – Βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

Η πρώτη γέννηση φώκιας της χρονιάς είναι γεγονός και συνέβη μέσα σε θαλάσσιο σπήλαιο στην Βόρε...
10:06 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 11χρονης συνελήφθη 55χρονος στην Σταυρούπολη Θεσ...
09:47 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πέλλα: Ηλικιωμένος κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου – Την πέταξε με δύναμη στο οδόστρωμα

Ηλικιωμένος κακοποίησε μέχρι θανάτου γάτα σε περιοχή της Πέλλας, ενώ συνελήφθη και οδηγείται σ...
09:21 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 31χρονος άρπαξε την σύζυγό του από τον λαιμό και την πέταξε στο έδαφος

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος