Θεσσαλονίκη: 31χρονος άρπαξε την σύζυγό του από τον λαιμό και την πέταξε στο έδαφος

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βιασμός - βία - κακοποίηση

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας ηλικίας 31 ετών άρπαξε από τον λαιμό την σύζυγό του και την πέταξε στο έδαφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στην περιοχή της Χαριλάου, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας – για άγνωστο έως τώρα λόγο – επιτέθηκε κατά της συζύγου του, επίσης 31 ετών, ενώ έφτασε στο σημείο να την πετάξει στο έδαφος αφού πρώτα την έπιασε από τον λαιμό.

Η σύζυγός του ειδοποίησε την Αστυνομία και ακολούθως υπέβαλε μήνυση σε βάρος του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr φαίνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά όπου ο συγκεκριμένος άνδρας ασκεί βία σε βάρος της 31χρονης. Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που έσπευσαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον 31χρονο, ενώ η γυναίκα επέστρεψε στην κατοικία της συνοδεία υπηρεσιακού οχήματος της αστυνομίας.

Σοκάρουν τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία

Το τελευταίο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ενδοοικογενειακής βίας, με θύματα γυναίκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα καθημερινά πραγματοποιούνται 70 – 80 συλλήψεις για κακοποιήσεις γυναικών.

