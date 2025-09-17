Νέα Υόρκη: Πέθανε βραβευμένος με Grammy παραγωγός της Beyonce και του Drake – Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα Υόρκη: Πέθανε βραβευμένος με Grammy παραγωγός της Beyonce και του Drake – Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

O βραβευμένος με Grammy μουσικός παραγωγός Sidney «Omen» Brown βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Ανατολικό Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας σοκ σε συναδέλφους και θαυμαστές.

Ο 49χρονος Brown, γνωστός στον χώρο της μουσικής με το ψευδώνυμο «Omen», είχε συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Drake, Lil Wayne και Beyoncé. Η μητέρα του, Martha Brown, επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο TMZ.

Ο παραγωγός εντοπίστηκε από μέλος της οικογένειας στις 13 Σεπτεμβρίου. Το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή της πόλης ανακοίνωσε ότι «η αιτία και ο τρόπος θανάτου βρίσκονται υπό περαιτέρω εξέταση».

Οι οικείοι του ανησύχησαν όταν ο Brown δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη του εμφάνιση ως DJ στο Barawine Harlem, όπου εργαζόταν πάνω από μια δεκαετία. Η αδελφή του, Nicole Iris Brown, δήλωσε στο NBC News: «Ήταν υγιής. Δεν γνωρίζουμε να ήταν άρρωστος, οπότε όλα αυτά είναι αρκετά ξαφνικά».

«Ελπίζω οι άνθρωποι να θυμούνται ότι ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τη νεότερη γενιά. Πάντα ενδιαφερόταν να βοηθά τους νέους να ξεκινήσουν την καριέρα τους και να μπουν στο παιχνίδι. Είχε να κάνει μόνο με τη μουσική, ανεξαρτήτως του ποιος ήταν ο καλλιτέχνης», πρόσθεσε.

Ο Brown, γέννημα-θρέμμα Νεοϋορκέζος, ξεκίνησε τη μουσική του πορεία τη δεκαετία του 1990, παράγοντας κομμάτια για καλλιτέχνες όπως οι Mýa και Fabolous, καθώς και άλλους που υπήρχαν στο label Roc-A-Fella.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 2006, με το hit «Tell It Like It Is» του Ludacris από το άλμπουμ «Release Therapy», μια συνεργασία που του χάρισε Grammy για Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ το 2007.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Καναδό rapper Drake, στο κομμάτι «Shut It Down» από το ντεμπούτο άλμπουμ του «Thank Me Later» το 2010.

Την ίδια χρονιά παρήγαγε και το τραγούδι «I’m Single» του Lil Wayne.

Το 2013 ήταν συμπαραγωγός στο «Mine» της Beyoncé, στο οποίο συμμετείχε ο Drake, από το ομώνυμο άλμπουμ της τραγουδίστριας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ευρώπη συζητά για την έλλειψη φαρμάκων και την ασφάλεια εφοδιασμού

Πώς οι ουρολοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής – Ανησυχητικές νέες μελέτες

Κως: Φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια – Βίντεο από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και την επιχείρηση “Κρουαζιέρα θα σε πάω”

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει η φράση «ου παντός πλειν ες Κόρινθον» και από πού προέρχεται

Αν η κβαντική υπολογιστική απαντά σε άγνωστες ερωτήσεις, πώς ξέρουμε ότι έχει δίκιο; Νέα μελέτη
περισσότερα
13:24 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Βίντεο από την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας – Οι Ένοπλες δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό

Η εικόνα στη Γάζα παραμένει εφιαλτική, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείπουν μαζικά τις κ...
13:17 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο με «εξωγήινο πλάσμα» να αναδύεται από «μετεωρίτη» προκαλεί φρενίτιδα στα social media – Διχασμένοι οι χρήστες του διαδικτύου

Ένα αλλόκοτο βίντεο από τον Παναμά έχει γίνει viral στα social media, προκαλώντας συζητήσεις γ...
12:25 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γερμανία: Η AfD για πρώτη φορά ισχυρότερη δύναμη σε δημοσκόπηση του YouGov

Η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου ...
11:41 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Politico: Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά της Κίνας ώστε ο Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία – Γιατί ανησυχούν οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει νέες κυρώσεις κατά της Κίνας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει σκεπτικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος