Νέα Υόρκη: Πέθανε βραβευμένος με Grammy παραγωγός της Beyonce και του Drake – Βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του

O βραβευμένος με Grammy μουσικός παραγωγός Sidney «Omen» Brown βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Ανατολικό Χάρλεμ, στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας σοκ σε συναδέλφους και θαυμαστές.

Ο 49χρονος Brown, γνωστός στον χώρο της μουσικής με το ψευδώνυμο «Omen», είχε συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Drake, Lil Wayne και Beyoncé. Η μητέρα του, Martha Brown, επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο TMZ.

Ο παραγωγός εντοπίστηκε από μέλος της οικογένειας στις 13 Σεπτεμβρίου. Το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή της πόλης ανακοίνωσε ότι «η αιτία και ο τρόπος θανάτου βρίσκονται υπό περαιτέρω εξέταση».

Οι οικείοι του ανησύχησαν όταν ο Brown δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη του εμφάνιση ως DJ στο Barawine Harlem, όπου εργαζόταν πάνω από μια δεκαετία. Η αδελφή του, Nicole Iris Brown, δήλωσε στο NBC News: «Ήταν υγιής. Δεν γνωρίζουμε να ήταν άρρωστος, οπότε όλα αυτά είναι αρκετά ξαφνικά».

«Ελπίζω οι άνθρωποι να θυμούνται ότι ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τη νεότερη γενιά. Πάντα ενδιαφερόταν να βοηθά τους νέους να ξεκινήσουν την καριέρα τους και να μπουν στο παιχνίδι. Είχε να κάνει μόνο με τη μουσική, ανεξαρτήτως του ποιος ήταν ο καλλιτέχνης», πρόσθεσε.

Ο Brown, γέννημα-θρέμμα Νεοϋορκέζος, ξεκίνησε τη μουσική του πορεία τη δεκαετία του 1990, παράγοντας κομμάτια για καλλιτέχνες όπως οι Mýa και Fabolous, καθώς και άλλους που υπήρχαν στο label Roc-A-Fella.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε το 2006, με το hit «Tell It Like It Is» του Ludacris από το άλμπουμ «Release Therapy», μια συνεργασία που του χάρισε Grammy για Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ το 2007.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Καναδό rapper Drake, στο κομμάτι «Shut It Down» από το ντεμπούτο άλμπουμ του «Thank Me Later» το 2010.

Την ίδια χρονιά παρήγαγε και το τραγούδι «I’m Single» του Lil Wayne.

Το 2013 ήταν συμπαραγωγός στο «Mine» της Beyoncé, στο οποίο συμμετείχε ο Drake, από το ομώνυμο άλμπουμ της τραγουδίστριας.