Εφιάλτης στην Αυστραλία: Τουρίστρια παγιδεύτηκε για ώρες μέσα… σε βόθρο δύο μέτρων – Κατέρρευσε η τουαλέτα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

australia toilet 4
Πηγή: Facebook / Action for Alice

Μια στάση για ξεκούραση στην αυστραλιανή ύπαιθρο μετατράπηκε σε απόλυτο εφιάλτη για μια γυναίκα από την Κανμπέρα, η οποία βρέθηκε παγιδευμένη μέχρι τη μέση μέσα σε ανθρώπινα λύματα, όταν το δάπεδο μιας υπαίθριας τουαλέτας κατέρρευσε κάτω από τα πόδια της.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή, ενώ η γυναίκα ταξίδευε με την οικογένειά της στην Κεντρική Αυστραλία.

Σταμάτησαν στο προστατευόμενο πάρκο «Καταφύγιο Διατήρησης Μετεωριτών του Χένμπερι» για να χρησιμοποιήσει μια παραδοσιακή τουαλέτα «drop toilet» (τρύπα στο έδαφος κάτω από τη λεκάνη).

Όμως, το σκουριασμένο δάπεδο υποχώρησε, στέλνοντάς την μέσα σε έναν λάκκο λυμάτων, βάθους περίπου δύο μέτρων.

Επιχείρηση διάσωσης μέσα στις ακαθαρσίες

Λόγω της έλλειψης σήματος στα κινητά τηλέφωνα στην περιοχή -περίπου 145 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άλις Σπρινγκς-, η οικογένειά της αναγκάστηκε να την αφήσει πίσω και να οδηγήσει για μία ώρα, μέχρι την πλησιέστερη πόλη για να ζητήσει βοήθεια.

Η γυναίκα παρέμεινε παγιδευμένη για τρεις ώρες, καλυμμένη από ακαθαρσίες, πριν τη σώσει ένας περαστικός εργάτης.

Η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 45 λεπτά και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη: χρειάστηκε να αποσυναρμολογηθεί η τουαλέτα και να κατέβει ένα σχοινί ρυμούλκησης στον λάκκο.

Τελικά, ανασύρθηκε με τη βοήθεια του τετρακίνητου (4×4) οχήματος του εργάτη.

«Υπάρχουν περιττώματα, πάνες, ούρα, όλα μέσα σε εκείνη την τρύπα. Δεν μπορούσες καν να δεις την τουαλέτα», δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Επικίνδυνη τουαλέτα

Η γυναίκα ήταν σε κατάσταση σοκ και έφερε μικρές εκδορές. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους υγείας από την επαφή με τα λύματα.

Η ακτιβιστική σελίδα της τοπικής κοινότητας «Action for Alice» στο Facebook, δημοσίευσε φωτογραφίες από το σημείο, σχολιάζοντας αιχμηρά: «Αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στα τουριστικά φυλλάδια. Οι σαπισμένες υποδομές του τουρισμού της Βόρειας Επικράτειας (NT)».


Η τουαλέτα έχει πλέον αποκλειστεί, ενώ η υπηρεσία NT WorkSafe διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

«Η ειδοποίηση έγινε από την υπηρεσία που διαχειρίζεται τη ζώνη προστασίας, ως κατάρρευση ή μερική κατάρρευση κατασκευής, γεγονός που αποτελεί επικίνδυνο περιστατικό βάσει των νόμων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Το πάρκο παραμένει υπό επιτήρηση καθώς εξετάζεται η κατάσταση των υποδομών του.

Με πληροφορίες από: New York Post, Guardian

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 συμβουλές για να νικήσετε τις λιγούρες για ζάχαρη, σύμφωνα με το Cleveland

Αντίδραση του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών στη νέα ορολογία «Νευροεπεμβατική Ιατρική»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικά κινείται ο δείκτης υπό την πίεση ανόδου του πετρελαίου

ΔΟΥ: Έρχονται οι «e-Ειδικοί Ταμίες» – Όλες οι λεπτομέρειες

«Σαν υγρό μέταλλο»: Οι επιστήμονες δημιουργούν παράξενο υλικό που αλλάζει σχήμα

«WhatsApp Plus»: Έρχεται σύντομα με νέες δυνατότητες – Τι πρέπει να γνωρίζετε
περισσότερα
14:31 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Καιρός: Πρόβλεψη για επεισόδιο El Nino «ισχυρής έντασης» από τα μέσα Μαΐου – Πόσο θα διαρκέσει

Για σενάριο… επιστροφής ενός επεισοδίου El Nino από τα μέσα του Μαΐου έως τον Ιούλιο 202...
12:19 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Τόκιο: Η κυβέρνηση καλεί τους εργοδότες να επιτρέψουν τα σορτς στους χώρους εργασίας λόγω ζέστης – Τι είναι η καμπάνια Cool Biz

Η μητροπολιτική κυβέρνηση του Τόκιο ενθαρρύνει το προσωπικό να φοράει σορτς στην εργασία για ν...
12:10 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Κάγια Κάλας: Οι συνομιλίες με το Ιράν απαιτούν ειδικούς στα πυρηνικά, αλλιώς η Τεχεράνη θα γίνει πιο επικίνδυνη από ποτέ

Προειδοποίηση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν απηύθυνε η επ...
11:49 , Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Ιράν: Προειδοποίηση για πλήγματα «οφθαλμόν αντί οφθαλμού» στις πετρελαϊκές υποδομές – «Δεν φοβόμαστε τη ρητορική Τραμπ»

Με μια σκληρή προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απάντησε ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Εσμαΐλ Σακάμπ Εσφαχ...
MUST READ

LIVE: 55η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σάλος με AI βίντεο στο TikTok – Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»