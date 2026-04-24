ΗΠΑ: Ο «Σεφ της Χρονιάς» κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του – Την ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου

Ένας βραβευμένος σεφ, ο οποίος είχε τιμηθεί ως «Σεφ της Χρονιάς» στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst (UMass Amherst), κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, μέσα σε ξενοδοχείο που βρίσκεται εντός της πανεπιστημιούπολης, την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση που περιήλθε στην κατοχή της Boston Globe, ο 36χρονος Τζέφρι ΜακΝτόναλντ, αρχιμάγειρας (executive sous chef) της εστίασης του UMass Amherst, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ξυλοκόπησε σκόπιμα τη σύζυγό του, Έμμα ΜακΝτόναλντ, «μέχρι θανάτου χρησιμοποιώντας τα χέρια του, τα πόδια του, καθώς και μια ποικιλία άλλων αντικειμένων».

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι «ήταν πρόθεσή του να σκοτώσει τη σύζυγό του κάνοντας αυτό», μέσα στο δωμάτιο 413 του ξενοδοχείου UMass Campus Center.

Το χρονικό της σύλληψης

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο γύρω στις 19:40 το απόγευμα της Τετάρτης, έπειτα από αναφορές για ένα επείγον περιστατικό.

Εκεί, ακολούθησε μια «βίαιη πάλη» μεταξύ του ΜακΝτόναλντ και των αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο σεφ φέρεται να εκτόξευσε αντικείμενα κατά των αρχών και να χτύπησε επανειλημμένα έναν αστυνομικό στο πρόσωπο.

Αφού τον ακινητοποίησαν, οι αστυνομικοί μπήκαν στο δωμάτιο όπου βρήκαν το άψυχο σώμα της 31χρονης Έμμα, η οποία ήταν επίσης υπάλληλος του πανεπιστημίου.

«Δεδομένης της σημαντικής φύσης των τραυμάτων της γυναίκας, φάνηκε προφανές στους ερευνητές ότι τα τραύματά της ήταν αποτέλεσμα βίαιης επίθεσης», σημειώνεται στην αναφορά των ερευνητών.

Αντιδράσεις από το Πανεπιστήμιο

Ο πρύτανης του ιδρύματος, Χαβιέρ Ρέγες, έστειλε μήνυμα στο προσωπικό και τους φοιτητές την Πέμπτη, αναφέροντας: «Θέλω να αναγνωρίσω ότι πρόκειται για σπαρακτικά και βαθιά ανησυχητικά νέα για την πανεπιστημιούπολή μας. Οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που επηρεάζονται, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, των φίλων και των συναδέλφων των εμπλεκόμενων ατόμων».

Από τη δόξα στο εδώλιο

Η σύλληψη του ΜακΝτόναλντ έρχεται μόλις εννέα μήνες μετά την τιμητική του διάκριση ως «Σεφ της Χρονιάς 2025» από την Αμερικανική Γαστρονομική Ομοσπονδία (ACF).

Τότε, το πανεπιστήμιο είχε εκδώσει ανακοίνωση πλέκοντας το εγκώμιό του.

«Αυτή η διακεκριμένη τιμή αποτελεί απόδειξη του ταλέντου, της ηγεσίας και της αφοσίωσης του ΜακΝτόναλντ στην προώθηση του γαστρονομικού επαγγέλματος. Η αναγνώρισή του σε εθνικό επίπεδο ακολουθεί μια σειρά από εντυπωσιακά επιτεύγματα», τόνιζε η ανακοίνωση.

Ο ίδιος ο ΜακΝτόναλντ είχε δηλώσει τότε: «Το να τιμηθώ ως Σεφ της Χρονιάς από την ACF είναι ένα απίστευτο ορόσημο. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη των συναδέλφων μου στο UMass Dining και την εμπνευσμένη γαστρονομική κοινότητα της οποίας έχω την τύχη να είμαι μέλος».

Ο ΜακΝτόναλντ δήλωσε αθώος κατά την απαγγελία κατηγοριών για φόνο πρώτου βαθμού και επίθεση σε αστυνομικό την Πέμπτη.

Κρατείται χωρίς εγγύηση, ενώ ο δικηγόρος του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση για να διαπιστωθεί αν είναι ικανός να δικαστεί. Η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 22 Μαΐου.

Με πληροφορίες από: New York Post