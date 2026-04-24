Κατεδαφίστηκαν 23 «παράνομα παραπήγματα» στη Γαύδο – Εκδηλώθηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις, λέει η ΕΛΑΣ

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

Γαυδός - ΜΑΤ
Πηγή: Zarpanews.gr

Συνολικά 23 «παράνομα παραπήγματα» κατεδαφίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (22/4) στη Γαύδο, ενώ οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 47χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, «στο πλαίσιο συνδρομής σε αρμόδιο κλιμάκιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τη διαδικασία αποψίλωσης παράνομων παραπηγμάτων σε προστατευόμενες περιοχές, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων από κοινού με Δικαστικό Λειτουργό, την 22.04.2026 μετέβησαν στη Νήσο Γαύδο, όπου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση κατά την οποία κατεδαφίστηκαν συνολικά 23 παράνομα παραπήγματα».

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια των κατεδαφίσεων, εκδηλώθηκαν μόνο λεκτικές αντιδράσεις, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα παρεμπόδισης των εργασιών».

Σχετικά με τον 47χρονο, αναφέρεται ότι εντοπίστηκε σε κοντινή περιοχή και διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών με ποινή κάθειρξης οκτώ ετών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Με διμοιρίες ΜΑΤ η επιχείρηση κατεδάφισης των ξύλινων κατασκευών

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα όσα μετέδιδαν τοπικά ΜΜΕ, με διμοιρίες ΜΑΤ προχώρησαν τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες στις παραλίες του Λαυρακά και του Άι Γιάννη, στο νησί.

Πρόκειται για πρωτόκολλα κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν τις αυτοσχέδιες κατασκευές με ξύλα και άλλα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται για διαμονή.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η παρουσία συνεργείων του εργολάβου στην περιοχή το πρωί της Τετάρτης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη της συλλογικότητας Gavdos Sea Front Collective, που υπερασπίζονται τη συμβολή των ανθρώπων που διαβιούν στις παραλίες στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος. Αποτέλεσμα της αντίδρασης ήταν να κληθούν ΜΑΤ, τα οποία μετέβησαν ακτοπλοϊκώς στο νησί.

Δείτε εικόνες:

Γαυδός - ΜΑΤ

