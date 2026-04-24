Μαργαρίτης Σχοινάς: «Όσοι διαμαρτύρονται για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, είναι σαν να διαμαρτύρονται για τον καιρό»

Σχετικά με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ανέφερε σκωπτικά ότι όσοι «διαμαρτύρονται για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, είναι σαν να διαμαρτύρονται για τον καιρό».

Στην παρουσία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στην πλήρη αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών, με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία, «γίνεται εν κινήσει», όπως ανέφερε. Όπως είπε, κρίσιμο τεστ αυτής της μετάβασης αποτελεί η αξιοπιστία που πρέπει να επιδείξει η χώρα προς την ΕΕ, προκειμένου να μας δώσει τη σχετική πιστοποίηση. «Πρέπει να κάνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα όσα δεν έγιναν επί χρόνια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ εμφανίζεται διατεθειμένη να δώσει τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής. «Ο ρυθμός είναι υπό διαπραγμάτευση, η κατεύθυνση όχι». Διευκρίνισε, επίσης, ότι οι πληρωμές θα συνεχιστούν κατά τη μεταβατική περίοδο, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων.

Ως δεύτερο «εργοτάξιο» προσδιόρισε τη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ. Χαρακτήρισε σωστή την καταρχήν πρόταση της ΕΕ και πρόσθεσε ότι προϋπόθεση είναι να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία της Ελλάδας. «Εάν προχωρήσουμε στην αναδιάταξη του συστήματος πληρωμών, θα δυναμώσουμε και τη φωνή μας στην Ευρώπη», δήλωσε.

Τρίτο σημαντικό «εργοτάξιο» για τον κ. Σχοινά είναι η μάχη κατά των επιζωοτιών, καθώς σήμερα στη Λέσβο δίνεται μία μεγάλη μάχη κατά του αφθώδους πυρετού. Όπως σημείωσε, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί, ενώ βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού. Αυτή η μάχη δεν έχει κριθεί είπε, ενώ έκανε λόγο για την ανάγκη σφαγιασμού θετικών στη νόσο ζώων αλλά και προληπτικών εμβολιασμών. «Στόχος μας είναι η ομαλοποίηση της κατάστασης στη Λέσβο, χωρίς καμία έκπτωση στους ελέγχους και την επιτήρηση», δήλωσε.

Όσον αφορά τη συμφωνία Mercosur (Κοινή Αγορά του Νότου), εκτίμησε ότι αυτή θα φέρει περισσότερες ευκαιρίες παρά κινδύνους. «Τα δικά μας προϊόντα ποιότητας δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, αντιθέτως θα πολλαπλασιάσουν τις αγορές τους», δήλωσε. «Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα, έχει ένα λαμπρό μέλλον που δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμα. Υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα» , συνέχισε ο κ. Σχοινάς. Αναφερόμενος στις πληρωμές, σημείωσε ότι μόνο κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα καταβλήθηκαν 250 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί αντίστοιχο ποσό και έως το τέλος του έτους το συνολικό ύψος θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ.