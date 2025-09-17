Άγριο bullying στην Πάτρα: Ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια και την τράβηξαν βίντεο

Για bullying σε βάρος 13χρονης μαθήτριας γυμνασίου, συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικες στην Πάτρα, το μεσημέρι της Τρίτης 16/9.

Τα τέσσερα κορίτσια ηλικία 13 έως 15 ετών, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανήλικων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα pelop.gr, οι κατηγορούμενες ανήλικες, το μεσημέρι της Τρίτης προσέγγισαν την 13χρονη, που βρισκόταν έξω από σχολείο της Πάτρας, και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.