Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για την Φάρμα και τις εκπομπές στην prime time ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (16/9) για τις εκπομπές της prime time και late night ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime Time

Είσαι το ταίρι μου 11,6%

Φάρμα 10,7%

Το σόι σου (Ε) 10,1%

Πάρα πέντε (Ε) 10%

Ελληνική ταινία – Η ωραία των Αθηνών 9,7%

Exathlon 8,1%

Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι 4%

Late Night

Μαύρα μεσάνυχτα (Ε) 13,4%

Πενήντα πενήντα (Ε) 12,1%

Ξένη ταινία – AVA 8,8%

The day of the Jackal 7,1%

Status Quo 6,7%

Νόμος και τάξη 6,2%

Grand Hotel – Τηλεταινία 6,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime Time

Είσαι το ταίρι μου 15,6%

Πάρα πέντε (Ε) 12,9%

Φάρμα 11%

Το σόι σου (Ε) 10,5%

Ελληνική ταινία – Η ωραία των Αθηνών 7,4%

Exathlon 5,3%

Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι 3,5%

Late Night