Τηλεθέαση (16/9): Τα νούμερα για την Φάρμα και τις εκπομπές στην prime time ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (16/9) για τις εκπομπές της prime time και late night ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
Prime Time
- Είσαι το ταίρι μου 11,6%
- Φάρμα 10,7%
- Το σόι σου (Ε) 10,1%
- Πάρα πέντε (Ε) 10%
- Ελληνική ταινία – Η ωραία των Αθηνών 9,7%
- Exathlon 8,1%
- Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι 4%
Late Night
- Μαύρα μεσάνυχτα (Ε) 13,4%
- Πενήντα πενήντα (Ε) 12,1%
- Ξένη ταινία – AVA 8,8%
- The day of the Jackal 7,1%
- Status Quo 6,7%
- Νόμος και τάξη 6,2%
- Grand Hotel – Τηλεταινία 6,1%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
Prime Time
- Είσαι το ταίρι μου 15,6%
- Πάρα πέντε (Ε) 12,9%
- Φάρμα 11%
- Το σόι σου (Ε) 10,5%
- Ελληνική ταινία – Η ωραία των Αθηνών 7,4%
- Exathlon 5,3%
- Ξένη ταινία – Μις με το ζόρι 3,5%
Late Night
- Μαύρα μεσάνυχτα (Ε) 15,4%
- Πενήντα πενήντα (Ε) 14,4%
- Ξένη ταινία – AVA 8,8%
- The day of the Jackal 7%
- Grand Hotel – Τηλεταινία 5,7%
- Status Quo 4,6%
- Νόμος και τάξη 2,8%