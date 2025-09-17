Προειδοποίηση Νετανιάχου σε Χαμάς: «Αν πειράξουν μία τρίχα από κεφάλι ομήρου θα τους κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος της ζωής τους»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες Τρίτη τη Χαμάς να μην βλάψει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αν πειράξουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς από τους ομήρους, οι οποίοι προηγουμένως κρατούνταν σε τούνελ, σε σκηνές και σπίτια προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει επιχειρήσεις εναντίον κάποιων περιοχών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι οι όμηροι κρατούνται σε περιοχές που είναι επικίνδυνες και τόνισε πως το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα χθες ο Τραμπ προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «θα πληρώσει ακριβά» αν χρησιμοποιήσει τους ομήρους που κρατά σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ξεκινά ευρεία χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Φοβούνται για τις ζωές των συγγενών τους και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν σαν ανθρώπινες ασπίδες από την Χαμάς.

Εξάλλου οι συγγενείς των ομήρων ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ και να κοιμούνται εκεί σε σκηνές. Τόνισαν ότι θα πραγματοποιούν καθημερινά διαμαρτυρίες, καθώς κατηγορούν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες».

Όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Νετανιάχου, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έξω από το γραφείο του.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ευρώπη συζητά για την έλλειψη φαρμάκων και την ασφάλεια εφοδιασμού

Πώς οι ουρολοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής – Ανησυχητικές νέες μελέτες

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Πόσα χρήματα θα αντλήσει

Αν η κβαντική υπολογιστική απαντά σε άγνωστες ερωτήσεις, πώς ξέρουμε ότι έχει δίκιο; Νέα μελέτη

Η πιο τυχερή ημέρα για κάθε ζώδιο μέχρι το τέλος του 2025
περισσότερα
11:41 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Politico: Η ΕΕ εξετάζει την επιβολή κυρώσεων κατά της Κίνας ώστε ο Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία – Γιατί ανησυχούν οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει νέες κυρώσεις κατά της Κίνας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει σκεπτικ...
10:31 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ισπανία: Διαδηλώτρια «φλερτάρει» με αστυνομικό σε φιλοπαλαιστινιακή πορεία – Το βίντεο που συζητήθηκε στα social media

Το «φλερτ» ανάμεσα σε μια διαδηλώτρια και έναν αστυνομικό, έγινε το πιο viral περιστατικό σε π...
09:49 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Οι IDF εκτιμούν ότι η χερσαία επιχείρηση θα διαρκέσει 2 με 3 μήνες – Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα οδό για εκκένωση των αμάχων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η στρατιωτική επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», δηλαδή χερσαία επί...
09:33 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Το βρετανικό Παλάτι ετοιμάζεται να τον εντυπωσιάσει με μία μεγαλοπρεπή υποδοχή – Η αεροπορική επίδειξη από τα «Κόκκινα Βέλη»

Ο δρόμος για την καρδιά του Ντόναλντ Τραμπ περνάει από τις τυμπανοκρουσίες, τις παρελάσεις και...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος