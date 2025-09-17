Τουρκία: Εξέδωσε νέα Navtex και ζητεί την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία κατά πάγια τακτική, με την οποία ζητάει την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Η Navtex της Τουρκίας για την αποστρατιωτικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεγάλη στρατιωτική άσκηση που διέταξε σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Ειδικότερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης με την προκλητική NAVTEX αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελλόριζο.

TURNHOS N/W : 0880/25 AEGEAN SEA – MEDITERRANEAN SEA

1. THASOS, AGIOS EFSTRATIOS, PSARA, SAMOTHRACE, LEMNOS, LESVOS, CHIOS, IKARIA, SAMOS, ASTYPALAIA, RHODES, CHALKI, KARPATHOS, KASOS, TILOS, NISIROS, KALIMNOS, LEROS, PATMOS, LIPSOS, SYMI, KOS, KASTELLORIZO ISLANDS ARE UNDER A PERMANENT DEMILITARIZED STATUS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF 13TH FEBRUARY 1914 BY THE CONFERENCE OF LONDON, 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND 1947 PARIS PEACE TREATY. THEREFORE MILITARY ACTIVITIES SHOULD NOT BE CONDUCTED IN THE TERRITORIAL WATERS OF THESE ISLANDS.

2. HOWEVER, FROM TIME TO TIME SOME STATIONS BROADCAST NAVIGATIONAL WARNINGS THAT MILITARY ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN AREAS THAT INCLUDE THE TERRITORIAL WATERS OF THE AFOREMENTIONED ISLANDS, WHICH MAY ENDANGER THE SAFETY OF NAVIGATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL TREATIES.

3. CAUTION IS ADVISED AGAINST SUCH ACTIVITIES THAT CONSTITUTE A VIOLATION AND MAY ENDANGER SAFETY OF NAVIGATION.