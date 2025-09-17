Τουρκία: Εξέδωσε νέα Navtex και ζητεί την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο

Enikos Newsroom

πολιτική

navtex

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία κατά πάγια τακτική, με την οποία ζητάει την αποστρατικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο.

Η Navtex της Τουρκίας για την αποστρατιωτικοποίηση 23 ελληνικών νησιών στο Αιγαίο έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεγάλη στρατιωτική άσκηση που διέταξε σήμερα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Ειδικότερα, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης με την προκλητική NAVTEX αξιώνει ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, τα Ψαρά, η Σαμοθράκη, η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος, η Αστυπάλαια, η Ρόδος, η Χάλκη, η Κάρπαθος, η Κάσος, η Τήλος, η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Λέρος, η Πάτμος, οι Λειψοί, η Σύμη, η Κως και το Καστελλόριζο.

TURNHOS N/W : 0880/25 AEGEAN SEA – MEDITERRANEAN SEA

1. THASOS, AGIOS EFSTRATIOS, PSARA, SAMOTHRACE, LEMNOS, LESVOS, CHIOS, IKARIA, SAMOS, ASTYPALAIA, RHODES, CHALKI, KARPATHOS, KASOS, TILOS, NISIROS, KALIMNOS, LEROS, PATMOS, LIPSOS, SYMI, KOS, KASTELLORIZO ISLANDS ARE UNDER A PERMANENT DEMILITARIZED STATUS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION OF 13TH FEBRUARY 1914 BY THE CONFERENCE OF LONDON, 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND 1947 PARIS PEACE TREATY. THEREFORE MILITARY ACTIVITIES SHOULD NOT BE CONDUCTED IN THE TERRITORIAL WATERS OF THESE ISLANDS.

2. HOWEVER, FROM TIME TO TIME SOME STATIONS BROADCAST NAVIGATIONAL WARNINGS THAT MILITARY ACTIVITIES WILL BE CARRIED OUT IN AREAS THAT INCLUDE THE TERRITORIAL WATERS OF THE AFOREMENTIONED ISLANDS, WHICH MAY ENDANGER THE SAFETY OF NAVIGATION IN VIOLATION OF INTERNATIONAL TREATIES.

3. CAUTION IS ADVISED AGAINST SUCH ACTIVITIES THAT CONSTITUTE A VIOLATION AND MAY ENDANGER SAFETY OF NAVIGATION.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Ευρώπη συζητά για την έλλειψη φαρμάκων και την ασφάλεια εφοδιασμού

Πώς οι ουρολοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής – Ανησυχητικές νέες μελέτες

Κως: Φοροδιαφυγή σε 3 από τα 4 ημερόπλοια – Βίντεο από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ και την επιχείρηση “Κρουαζιέρα θα σε πάω”

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι λαμβάνουν ραβασάκια με φόρο κατ’ αποκοπή από την ΑΑΔΕ

Τι σημαίνει η φράση «ου παντός πλειν ες Κόρινθον» και από πού προέρχεται

Αν η κβαντική υπολογιστική απαντά σε άγνωστες ερωτήσεις, πώς ξέρουμε ότι έχει δίκιο; Νέα μελέτη
περισσότερα
13:36 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Λατινοπούλου για Κερκ: Άφησε πίσω του 2 παιδιά ορφανά γιατί η Αριστερά τον δολοφόνησε – Τον μισούσαν γιατί κατέρριπτε την παράνοια

«Ένας άνθρωπος – υπόδειγμα, ένας οικογενειάρχης άφησε πίσω του δύο παιδιά ορφανά, γιατί ...
13:22 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΥΣΕΑ: Τι αποφασίστηκε για την αγορά των Belharra

Συνεδρίασε, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ...
12:41 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα διασφαλίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα – Παρακολουθούμε στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις»

Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά την πορεία του «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και σε κάθε...
10:32 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Θάνος Πλεύρης: Εντολή για επανεξέταση ασύλου στον Παλαιστίνιο δράστη του εμπρησμού στον Υμηττό

Ο Υπουργός Μετανάστευσης  και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου να προβεί σ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος