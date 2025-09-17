Λοβέρδος στον Realfm 97,8: «Δεν θέλω βεντέτες – Δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω αλλά για να δώσω»

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος

Για την προσχώρηση του στη ΝΔ και την κριτική που του ασκήθηκε μίλησε ο Ανδρέας Λοβέρδος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Σε ό,τι αφορά την κριτική που διάβασα ή άκουσα από το κόμμα στο οποίο μέχρι το 2023 ανήκα, είχε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν ελαφρά περιπαικτική και η δεύτερη ήταν θυμωμένη και κατά κάποιο τρόπο εκνευρισμένη. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφθεί αλλά έχω να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον ότι στην ταραχή, κοιτάς να λες λιγότερα. Και δεύτερον ότι εγώ δεν ανοίγω βεντέτα», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Και συνέχισε: «Έφυγα το 2023 με επιστολή προς τον κύριο Ανδρουλάκη που δεν την δημοσιοποίησα και τον παρακάλεσα και εκείνον να μην την δημοσιοποιήσει και το έπραξε. Δεν θέλω βεντέτες. Αν κάνουν βεντέτα θα την κάνουν με τον εαυτό τους όχι με εμένα. Άρα θα κρατηθώ έξω από τις ύβρεις. Εγώ μιλάω σοβαρά. Έχω επιχειρήματα. Αν χρειαστεί να ανεβάσω τους τόνους θα τους ανεβάσω, αλλά πάντα πολιτικά».

«Σε ό,τι με αφορά εγώ θα κριθώ στις εκλογές γιατί δεν πήγα στη ΝΔ για να πάρω. Πήγα για να δώσω. Δεν πήγα στο 41% του Ιουνίου του 2023. Τώρα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και θα κατέβω στον Νότιο Τομέα υποψήφιος, δηλαδή θα ζητήσω σταυρό. Άρα θα δώσω μάχη και εκεί θα κριθεί εάν οι ψηφοφόροι της ΝΔ λένε στο όνομά μου ‘όχι’. Άρα ο στίβος θα τα αποδείξει αυτά. Δεν πήρα κάποια θέση κάποιο οφίκιο», τόνισε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Όταν γίνονται οι δημοσκοπήσεις για καταλληλότητα για Πρωθυπουργό οι ηγέτες της αντιπολίτευσης είναι κάτω από το 10. Συνεπώς όταν δεν ξέρεις με τι θα αντικαταστήσεις, αυτό που έχεις αυτό σημαίνει αστάθεια και η Ελλάδα δεν είναι Ιταλία με διοικητικό σύστημα που να αντέχει πολύμηνες κρίσεις. Εδώ αν δεν έχει κυβέρνηση δεν λειτουργεί τίποτα. Άρα έκανα μία πολιτική επιλογή συμμετοχής και πάλι, με κόπο, με κόπο γιατί πιστεύω ότι αυτό βοηθάει την χώρα μου. Δεν έχω εγώ κάτι προσωπικό σε εκκρεμότητα για να επιδιώξω να το κερδίσω τώρα», σημείωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Ακούστε το ηχητικό:

 

