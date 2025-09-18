Ανδρουλάκης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: Ήταν μεγάλη έκπληξη, περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ

«Εξεπλάγην, δεν το περίμενα. Ήταν μία μεγάλη έκπληξη για μένα. Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ-ΚΚΕ» σχολίασε με αρκετή δόση ειρωνείας ο Νίκος Ανδρουλάκης, κληθείς να σχολιάσει στη συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal. Είναι υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον, είναι προσφορά. Αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό, διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει τη στρατηγική του. Η στρατηγική είναι μία και δεν ασχολούμαστε με θέματα που νομίζω ότι τα βλέπει και τα αξιολογεί ο κόσμος. Όλος ο κόσμος ξέρει τι έλεγαν κάποιοι και τι έκαναν. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρει ο κόσμος ότι είμαι συνεπής, τα στελέχη μας σήμερα δίνουν αγώνα διαφάνειας, αξιοκρατίας και πολιτικής αλλαγής» συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως ο στόχος τις επόμενες εβδομάδες είναι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας με διάλογο με τους πολίτες» πρόσθεσε.