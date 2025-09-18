Τηλεθέαση (17/9): Τι νούμερα σημείωσε ο αγώνας του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League

Enikos Newsroom

Media

Ολυμπιακός

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (17/9) για τις εκπομπές της prime time ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime Time

  • UCL: Ολυμπιακός – Πάφος 25,2%
  • Το σόι σου (Ε) 13%
  • Exathlon 10,7%
  • Παρά Πέντε (Ε) 9,2%
  • Ελληνική ταινία – Η γυναίκα μου τρελάθηκε 8,5%
  • Ελληνική ταινία – Ο Ηλίας του 16ου 7,5%
  • Ξένη ταινία – Space cowboys 3,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime Time

  • UCL: Ολυμπιακός – Πάφος 24,3%
  • Το σόι σου (Ε) 16,3%
  • Παρά Πέντε (Ε) 10,9%
  • Exathlon 8,3%
  • Ελληνική ταινία – Ο Ηλίας του 16ου 7,3%
  • Ελληνική ταινία – Η γυναίκα μου τρελάθηκε 5,8%
  • Ξένη ταινία – Space cowboys 3,4%

 

