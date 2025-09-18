Τηλεθέαση (17/9): Τι νούμερα σημείωσε ο αγώνας του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (17/9) για τις εκπομπές της prime time ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
Prime Time
- UCL: Ολυμπιακός – Πάφος 25,2%
- Το σόι σου (Ε) 13%
- Exathlon 10,7%
- Παρά Πέντε (Ε) 9,2%
- Ελληνική ταινία – Η γυναίκα μου τρελάθηκε 8,5%
- Ελληνική ταινία – Ο Ηλίας του 16ου 7,5%
- Ξένη ταινία – Space cowboys 3,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
Prime Time
- UCL: Ολυμπιακός – Πάφος 24,3%
- Το σόι σου (Ε) 16,3%
- Παρά Πέντε (Ε) 10,9%
- Exathlon 8,3%
- Ελληνική ταινία – Ο Ηλίας του 16ου 7,3%
- Ελληνική ταινία – Η γυναίκα μου τρελάθηκε 5,8%
- Ξένη ταινία – Space cowboys 3,4%