Τα 3 ζώδια που λαμβάνουν σημάδια πως βρίσκονται στον σωστό δρόμο – «Ανατροπές και σημαντικές αποκαλύψεις»

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ζώδια λαμβάνουν σημάδια από το σύμπαν ότι βρίσκονται στον σωστό δρόμο. Αν και η Πέμπτη μπορεί αρχικά να φαίνεται λίγο… μπερδεμένη, η αντίθεση Ερμή – Ποσειδώνα θα φέρει μια στιγμή απόλυτης διαύγειας. Όταν έρθει αυτή η κρυστάλλινη στιγμή, θα απαλλαγούμε από ό,τι μας προκαλούσε σύγχυση μέχρι τώρα.

Για τρία ζώδια, αυτή είναι μια μέρα ανατροπών και αποκαλύψεων, και θα την υποδεχτούν με ενθουσιασμό.

Αυτή η γρήγορη διέλευση μας αποκαλύπτει ό,τι είχε μείνει κρυφό. Όλες οι αυταπάτες και οι ψευδαισθήσεις που μας κρατούσαν καθηλωμένους είναι τώρα έτοιμες να διαλυθούν, και αυτό είναι κάτι που βαθιά μέσα μας επιθυμούσαμε να συμβεί εδώ και πολύ καιρό.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, αν ακούσουμε προσεκτικά την καθοδήγηση του σύμπαντος, θα διαπιστώσουμε ότι οι απαντήσεις βρίσκονται στην ικανότητά μας να παραμείνουμε ήρεμοι, συγκεντρωμένοι και σίγουροι ότι όλα θα εξελιχθούν όπως πρέπει. Βρισκόμαστε πλέον στο σωστό μονοπάτι.

Τα 3 ζώδια που λαμβάνουν σημάδια πως βρίσκονται στον σωστό δρόμο

Καρκίνος

Η αντίθεση του Ερμή με τον Ποσειδώνα σας βοηθά να δείτε πέρα από τις ανησυχίες σας, Καρκίνοι. Στις 18 Σεπτεμβρίου, ό,τι κι αν περνάτε φαίνεται να ξεκαθαρίζει. Νιώθετε πως είστε στο κατώφλι μιας πραγματικής ψυχικής γαλήνης.

Για πρώτη φορά ύστερα από καιρό, νιώθετε ότι έχετε έναν ξεκάθαρο προσανατολισμό, και αυτό σας κάνει να αισθάνεστε σιγουριά και σταθερότητα. Η σύγχυση δεν διαρκεί για πάντα, και πλανήτες όπως ο Ερμής το εξασφαλίζουν αυτό.

Ενώ ο Ποσειδώνας σας κάνει να νιώθετε υποψιασμένοι, σύντομα θα μπορέσετε να απομακρύνετε αυτό το συναίσθημα.

Τώρα έχετε την διαύγεια να προχωρήσετε με αυτοπεποίθηση. Ό,τι ανήκει στο παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν και δεν έχει πια θέση στην καθημερινή σας ζωή. Με την υποστήριξη του Ερμή, γνωρίζετε καλά πως το παρελθόν μένει πίσω σας και η πορεία σας είναι μόνο προς τα εμπρός, Καρκίνοι.

Παρθένος

Η αντίθεση Ερμή–Ποσειδώνα μπορεί να μην είναι εύκολη για τους περισσότερους, αλλά εσείς, Παρθένοι, θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε τη σύγχυση που φέρνει αυτή η διέλευση και να έρθετε αντιμέτωποι με μια καλά κρυμμένη αλήθεια.

Ήρθε η ώρα να κοιτάξετε προσεκτικά στον καθρέφτη, Παρθένοι. Ό,τι βλέπετε είναι αυτό που εκπέμπετε, και κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, είναι η στιγμή να δείξετε στον εαυτό σας κατανόηση και να προσπαθήσετε να τον δείτε ως το όμορφο πλάσμα που πραγματικά είστε.

Μόλις δώσετε στον εαυτό σας την άδεια να αγαπηθεί, ο κόσμος θα ανοίξει διάπλατα μπροστά σας. Στις 18 Σεπτεμβρίου, όλα θα φαίνονται πιο φιλικά και δεκτικά, και αυτό θα είναι τόσο ελκυστικό για εσάς που δεν θα θέλετε ποτέ να επιστρέψετε στις παλιές μέρες της αμφιβολίας για τον εαυτό σας.

Τοξότης

Η αντίθεση του Ερμή με τον Ποσειδώνα απομακρύνει τις αυταπάτες που ίσως δεν είχατε συνειδητοποιήσει ότι επηρέαζαν τις επιλογές σας. Αυτό είναι τεράστιο πράγμα για εσάς, Τοξότες.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, η αλήθεια αναδύεται στην επιφάνεια, και μαζί της έρχεται μια κατεύθυνση που οδηγεί σε μια αίσθηση ειλικρινούς ενδυνάμωσης. Αυτή η συνειδητοποίηση σας θέτει σε έναν πιο ξεκάθαρο δρόμο μπροστά σας.

Γιατί να συνεχίζετε να υποτιμάτε τον εαυτό σας; Όλα όσα κάνατε μέχρι τώρα ήταν να σας αποτρέπουν από το να φτάσετε στην πραγματική σας δυναμική. Φτάνει πια! Το σύμπαν σας υπενθυμίζει ότι είστε η υπερδύναμη που ξέρετε ότι είστε.