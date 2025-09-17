Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από τον ανάδρομο Ουρανό έως τον Φεβρουάριο του 2026 – «5 μήνες μεγάλων αλλαγών»

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, ο Ουρανός θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του, παραμένοντας σε αυτή τη θέση έως τον Φεβρουάριο του 2026. Αυτός ο πλανήτης, γνωστός για την κοσμική καινοτομία του, την προοδευτική φύση του και τις πρωτοποριακές ιδέες του, θα φαίνεται να κινείται προς τα πίσω, ωθώντας μας να επανεκτιμήσουμε, να επαναξιολογήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας για το μέλλον.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάδρομης περιόδου, ενδέχεται να παρατηρήσουμε αλλαγές στο συλλογικό επίπεδο, καθώς επιδιώκουμε θεραπεία, κλείσιμο κύκλων και μία αίσθηση ακεραιότητας. Σύμφωνα με την έμπειρη αστρολόγο MaKayla McRae, τέσσερα ζώδια θα βιώσουν τις πιο σημαντικές και καθοριστικές αλλαγές στη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής της αστρολογικής διέλευσης.

Οι ημερομηνίες του ανάδρομου Ουρανού

Ο Ουρανός θα παραμείνει ανάδρομος από τις 6 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 4 Φεβρουαρίου 2026. Στις 6 Σεπτεμβρίου 2025, ο Ουρανός ξεκίνησε ανάδρομη πορεία στην 1η μοίρα των Διδύμων. Θα επανέλθει σε ορθή πορεία στις 4 Φεβρουαρίου 2026, στην 27η μοίρα του Ταύρου. Ελέγξτε και τον Ήλιο, τη Σελήνη ή τον Ωροσκόπο σας.

Τα 4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από τον ανάδρομο Ουρανό

Δίδυμος,

Ταύρος,

Τοξότης,

Σκορπιός

Δίδυμος

Με τον Ουρανό να εισέρχεται στην ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας, όσοι είστε Δίδυμοι θα βρεθείτε να επικεντρώνεστε στην ενδοσκόπηση τους επόμενους μήνες. Θα γίνει σαφές ότι ορισμένες διελεύσεις είναι απαραίτητες, ακόμα κι αν προσωρινά προκαλέσουν φόβους για αστάθεια.

Τώρα που έχετε αυτή την πληροφορία, πώς μπορείτε να την αγνοήσετε; Η αγάπη του εαυτού σας δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα .Εκδηλώνεται μέσα από πράξεις αυτοπροστασίας, ριζικής αποδοχής, αμφισβητώντας τα εμπόδια που υπάρχουν ανάμεσα σε εσάς και την αυθεντική σας έκφραση.

Ταύρος

Με τον Ουρανό να έχει φύγει από το ζώδιό σας τον Ιούλιο, ίσως να αισθάνεστε ότι απελευθερωθήκατε από τις συνεχείς αλλαγές. Ωστόσο, καθώς ο Ουρανός είναι τώρα σε αναδρομή πορεία και επιστρέφει στο πεδίο του Ταύρου, είναι πιθανό να αισθάνεστε τις επιπτώσεις του πιο έντονα. Ήρθε η ώρα να ολοκληρώσετε τυχόν εκκρεμείς κύκλους και μαθήματα και να απελευθερώσετε πεπαλαιωμένες πεποιθήσεις μια και καλή.

Έχετε ήδη γευτεί την ελευθερία που φέρνουν η προτεραιότητα στον εαυτό σας και η σοβαρή αντιμετώπιση των αναγκών σας, και το σύμπαν σας δίνει μια τελευταία ώθηση προς την σωστή κατεύθυνση. Αντί να θυμάστε ποιοι ήσασταν στο παρελθόν, αγκαλιάστε το άτομο που προορίζεστε να γίνετε.

Τοξότης

Ο Ουρανός είναι αυτή τη στιγμή ανάδρομος στον τομέα των σχέσεων του Τοξότη, προκαλώντας μια τελευταία ώθηση για να ανανεώσετε την οπτική σας σχετικά με τις συνδέσεις σας. Καμιά φορά μπορεί να δυσκολεύεστε να συνδεθείτε με άλλους υπό τις γνωστές συνθήκες. Γιατί;

Το σύμπαν φέρνει νέα ενέργεια στη ζωή σας, προσφέροντας πιο καθαρές αντιλήψεις για το άτομο που θέλετε να γίνετε. Για να ευδοκιμήσουν οι συνεργασίες και οι σχέσεις σας – είτε είναι ερωτικές, φιλικές ή επαγγελματικές — πρέπει να είστε ειλικρινείς σχετικά με το πού χρειάζεται να ανατρέψετε τις προσδοκίες, τις ρουτίνες και τις δυναμικές εξουσίας.

Σκορπιός

Σκορπιοί, κατά την αναδρομή πορεία του Ουρανού, ενθαρρύνεστε να αναλογιστείτε τις δυνατότητες για αγάπη, σύνδεση και σχέσεις. Αν περιοριστείτε σε ό,τι ήδη γνωρίζετε, μπορεί να χάσετε τις ευλογίες που το σύμπαν έχει να προσφέρει.

Η περιπέτεια στο άγνωστο μπορεί να είναι τρομακτική, αλλά η απελευθέρωση από καταστάσεις που δεν σας ικανοποιούν θα σας φέρει πολύ μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να παραμείνετε κολλημένοι σε αυτές.

Είστε προορισμένοι να ζήσετε ριζική αποδοχή, βαθύτερες συνδέσεις και προσωπική ανάπτυξη με τους γύρω σας. Τολμήστε να θέλετε περισσότερα, και όσοι προορίζονται πραγματικά να είναι στη ζωή σας θα εξελιχθούν μαζί σας, αντί να απομακρυνθούν.