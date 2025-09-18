Μελάνια Τραμπ: Έκλεψε τις εντυπώσεις με το κίτρινο φόρεμα που επέλεξε για το βασιλικό δείπνο – Η σύγχυση με τη ζώνη της

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη και βασιλικά πρωτόκολλα έζησε το Λονδίνο με την άφιξη του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στη Βρετανία, χθες Τετάρτη. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος καλείται επίσημα για δεύτερη φορά στη χώρα, έπειτα από την προσωπική, χειρόγραφη πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου, την οποία είχε παραδώσει στον Τραμπ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, στο Οβάλ Γραφείο, τον Φεβρουάριο.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, έκλεψε τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της, επιλέγοντας σύνολα υψηλής ραπτικής που σχολιάστηκαν εκτενώς από τα διεθνή ΜΜΕ.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, η Μελάνια είχε εμφανιστεί με καπέλο Dior Haute Couture σε μωβ απόχρωση με φαρδύ γείσο και γκρι ταγέρ, συντονισμένη με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, η οποία φορούσε μπορντό παλτό Emilia Wickstead και τσάντα Chanel.

Κατεβαίνοντας από το Air Force One, για την «αμερικανική αποβίβαση» στη Βρετανία, στο πλάι του συζύγου της, φόρεσε ένα κλασικό trench coat (μακρύ παλτό) του οίκου Burberry, από το οποίο φαινόταν το χαρακτηριστικό καρό της βρετανικής φίρμας, συνδυασμένο με μαύρες μπότες ιππασίας Dior Empreinte με χρυσή αγκράφα «CD».

Η Πρώτη Κυρία, αν και δεν φημίζεται για τις εκτενείς δηλώσεις της, συνηθίζει να «μιλά» μέσα από τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Η κίτρινη τουαλέτα και η… σύγχυση με τη ζώνη

Στο δείπνο που παρατέθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου οι Τραμπ συνδείπνησαν με την Κέιτ Μίντλετον, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, τη βασίλισσα Καμίλα και τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, η Μελάνια εμφανίστηκε με μια φωτεινή κίτρινη (καναρινί) τουαλέτα Carolina Herrera με έξω τους ώμους, τονισμένη στη μέση με μια ζώνη στην απόχρωση του λιλά, με εντυπωσιακά σμαραγδένια σκουλαρίκια και nude μυτερές γόβες Manolo Blahnik.

Η ζώνη, ωστόσο, προκάλεσε σύγχυση, καθώς οι φωτογραφίες την εμφάνιζαν άλλοτε σε απαλό ροζ και άλλοτε σε μωβ/λιλά.

«Το φόρεμα, σχεδιασμένο από την Carolina Herrera, ήταν όντως σε βουτυρένιο κίτρινο με μια ζώνη στο χρώμα “Easter purple”», αποκάλυψε πηγή κοντά στην Πρώτη Κυρία στη Daily Mail.

Η ασάφεια, όπως εκτιμήθηκε, οφείλεται πιθανότατα στα φλας των φωτογράφων ή σε επεξεργασία πριν τη δημοσίευση των λήψεων.

Αρκετοί σημείωσαν ότι η επιλογή του κίτρινου δεν ήταν τυχαία, καθώς αποτέλεσε από τις πιο ισχυρές τάσεις του καλοκαιριού. Παρ’ όλα αυτά, με τον μουντό καιρό της Αγγλίας και το φθινόπωρο να πλησιάζει, η στυλίστρια διασημοτήτων Samantha Brown σχολίασε: «Το φόρεμα μοιάζει με καλοκαιρινή επιλογή και δεν είναι ακριβώς ταιριαστό με την εποχή».

«Η Μελάνια συνήθως κάνει δυνατές, μελετημένες επιλογές στη γκαρνταρόμπα της, αλλά αυτό το φόρεμα δεν ανήκει στις καλύτερές της εμφανίσεις», σχολίασε.

Η λάθος επιλογή του 2019

Παρ’ όλα αυτά, η τουαλέτα πληρούσε τις αυστηρές προδιαγραφές ενδυματολογικού πρωτοκόλλου του παλατιού, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα με τις προηγούμενες εμφανίσεις της Πρώτης Κυρίας.

Στην επίσκεψή της το 2019 είχε φορέσει μια μπλούζα Burberry από μετάξι σε κόκκινο, λευκό και μπλε με φιόγκο, ένα λευκό εφαρμοστό φόρεμα με αναφορές στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και boater hat για την επίσκεψή της στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ενώ στο κρατικό δείπνο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ είχε επιλέξει λευκή τουαλέτα Dior couture με λευκά γάντια μέχρι τον αγκώνα.

Με πληροφορίες από: Page Six, Vogue, Daily Mail