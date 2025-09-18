Κυριάκος Μητσοτάκης: Ηχηρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εντός και εκτός – Ο στόχος για 3η θητεία, οι «παράγοντες» και η «πολιτική κουζίνα»

Ηχηρά μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός ΝΔ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρώτη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τα χαρτιά του σχετικά με τις επικείμενες εκλογές, «έκλεισε το μάτι» σε ψηφοφόρους του ενδιάμεσου χώρου ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι πρωθυπουργούς εκλέγει ο λαός και όχι οι «παράγοντες», ενώ εστίασε για ακόμη μία φορά στα μέτρα που εξήγγειλε στην 89η ΔΕΘ, θέλοντας να δείξει ότι αυτό που μετρά για την κυβέρνηση είναι να κάνει σωστά τη δουλειά της και όχι να αναλώνεται στο πολιτικό παρασκήνιο και στο τι κάνουν οι πολιτικοί αντίπαλοι.

Ταυτόχρονα έστειλε ηχηρό μήνυμα στη γειτονική Τουρκία, καθώς εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι δεν ανησυχεί για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα διαπραγματευτεί κυριαρχικά δικαιώματα. Εξέφρασε δε, την πρόθεση τη δική του και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για συνάντηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε συναινετική διάθεση σε μια προσπάθεια προσέγγισης νέων ψηφοφόρων μία ημέρα μετά τη «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου και λίγο πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Καταρχάς προσέδωσε στο κόμμα του τους χαρακτηρισμούς «ανοιχτό και φιλελεύθερο» και έκανε ελάχιστες αναφορές στο δεξιό φάσμα. Επίσης, όσοι παρακολούθησαν τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, εστίασαν επίσης σε δύο αποστροφές του για το ΠΑΣΟΚ: μίλησε αφενός για τον σημαντικότερο αντίπαλό του και αφετέρου για το κόμμα στο οποίο θέλει να ρίχνει «γέφυρες συνεννόησης».

Σε άλλο τόνο αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας ότι «είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, είπε ότι «μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα».

«Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες»

Με τη φράση «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι οι παράγοντες» θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί επιλογής ενός τρίτου προσώπου σε περίπτωση που η ΝΔ δεν είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές, προκειμένου άλλα κόμματα να συμφωνήσουν σε μία κυβέρνηση συνεργασίας και αναρωτήθηκε: «Να φύγει ο Μητσοτάκης. Και να έρθει ποιος;».

«…Ξέρετε, διασκεδάζω μερικές φορές διότι βλέπω την πολιτική κουζίνα, εντός εισαγωγικών, στην οποία όλοι μας, και εσείς, και εγώ, με τον τρόπο μας συμμετέχουμε, χίλιοι άνθρωποι πέριξ της πλατείας Κολωνακίου που συζητούμε διάφορα σενάρια, δε νομίζω ότι αυτά τα σενάρια ακουμπούν την κοινωνία. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία είναι μπορεί μια κυβέρνηση να βοηθήσει το νοικοκυριό με το νοίκι, με το ρεύμα, να αυξήσει κάπως τους μισθούς, το διαθέσιμο εισόδημα; Όλα τα υπόλοιπα είναι ενδιαφέροντα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αλλά τελικά ο λαός θα κρίνει και δε θα κρίνει μόνο την άλλη μεριά, θα κρίνει και εμένα και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι η καλύτερη απόδειξη του αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν ή δε θέλουν να συνεχίσουμε να κυβερνάμε αυτή τη χώρα» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ενώ απέρριψε εκ νέου τις εισηγήσεις περί αλλαγής του εκλογικού νόμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν αρέσκεται στις αλλαγές των κανόνων του πολιτικού παιχνιδιού εν κινήσει.

Καθησυχαστικός για την Τουρκία: «Η Ελλάδα δεν θα διαπραγματευτεί κυριαρχικά δικαιώματα»

Όσον αφορά στην Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να περάσει «ένα μήνυμα ηρεμίας στους Έλληνες πολίτες», ειδικά μετά την έκταση που πήρε χθες το πρωί η αιφνιδιαστική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο και η σύνδεση που έγινε με την πιθανότητα εξόδου του Piri Reis για έρευνες στο Αιγαίο.

«Με την Τουρκία θα επιδιώκουμε πάντα να έχουμε ανοιχτούς διαύλους, ειλικρινή συζήτηση, θα μεταφέρουμε όμως και τις θέσεις μας με αυτοπεποίθηση και έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός. Συμπλήρωσε πως δεν ανησυχεί για το Piri Reis και ξεκαθάρισε πως «η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ούτε ζητήματα αφοπλισμού, ούτε προφανώς ζητήματα «γκρίζων ζωνών», ούτε ζητήματα κυριαρχίας. Όσο τα ζητήματα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, τόσο γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η επίλυση της μεγάλης μας διαφοράς, που είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Πάντως εξέφρασε την πρόθεσή του για συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας και κρίνεται ως στενό το χρονικό περιθώριο για ελληνοτουρκικό ραντεβού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Παράθυρο» αναζητείται προσώρας στις 23- 24 Σεπτεμβρίου.

Μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας – Έμφαση στην ατζέντα της ΔΕΘ

Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου έστειλε μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θα επιτραπεί κανένας εκτροχιασμός» στα δημόσια οικονομικά.

Έδειξε με εμφατικό τρόπο ότι και το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση του πακέτου μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ. Στην ουσία χαράσσει την τακτική στον επόμενο «τόνο» εστιάζοντας στην καθημερινότητα και τα προβλήματα των πολιτών υπό το βάρος και των δημοσκοπήσεων.

Εξαπέλυσε επίσης «πυρά» και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ότι τα μέτρα της ΔΕΘ δεν αντιμετωπίζουν το «κύμα» της ακρίβειας.

Απαντώντας επίσης για τις αιτιάσεις όπως του ΚΚΕ περί ματωμένων πλεονασμάτων ο πρωθυπουργός απάντησε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία και δεκαετή κρίση την εποχή εκείνη όπου ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Συνολικά, για αρκετά χρόνια, το πολιτικό σύστημα δεν είχε αίσθηση των ορίων δαπανών. Δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές. Αυτή είναι η δέσμευσή μας, όχι απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και όσο είμαι πρωθυπουργός και με τιμούν οι Έλληνες πολίτες με την εμπιστοσύνη τους, δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά, που να μας επαναφέρει σε εποχές μνημονίων και επιτήρησης. Θα συνιστούσα, λοιπόν, σε όλους αυτούς οι οποίοι με πολύ μεγάλη ευκολία κάνουν μπακαλίστικους λογαριασμούς -δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης-, να μελετήσουν επιτέλους ποιο είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο με το οποίο οφείλει η χώρα να συμμορφωθεί. Και ας κάνουν το εξής, ας πάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ρωτήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: μπορεί η χώρα να δαπανήσει σήμερα παραπάνω από το ποσό το οποίο εμείς δαπανούμε; Πιστεύετε ειλικρινά ότι θα υπήρχε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα μπορούσε να δώσει περισσότερα χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία και δεν θα το έκανε;».

Απαντώντας εξάλλου και στην πρόταση του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί πατριωτικού φόρου ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «από «πατριωτικό φόρο» προτιμώ τις πατριωτικές φοροαπαλλαγές. Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός που πιστεύει στη μείωση των φόρων, στη δύναμη της πραγματικής οικονομίας να δημιουργεί πλούτο».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε αιχμηρό τόνο απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στις επικρίσεις για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο όντως κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δική μας ευθύνη να βάλουμε σε τάξη αυτόν τον οργανισμό. Δεν τα καταφέραμε. Το είπαμε με μεγάλη ειλικρίνεια. Γι΄ αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον «περάσουμε» στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον οργανισμό ενσωματώνοντάς τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει πληρωμές άνω των 2 δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο. Και αυτή ήταν και η συνθετότητα του προβλήματος» και ερωτηθείς σχετικώς για «πολιτεύτρια της ΝΔ με τη Ferrari και την Porsche» απάντησε ότι «προφανώς έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα». Σε ότι αφορά στους δύο πρώην Υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό: ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή. Προς το παρόν 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Το ξαναλέω, 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα «μεγάλα ψάρια».