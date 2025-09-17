Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα» – Τι είπε για τον Ανδρουλάκη

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ερωτηθείς για όσους του χρεώνουν ότι προτιμά για πολιτικό αντίπαλο τον κ. Τσίπρα και όχι τον κ. Ανδρουλάκη, απάντησε: «Δεν είναι ακριβές αυτό. Τον κ. Ανδρουλάκη τον σέβομαι και τον τιμώ. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα, στα οποία μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Για παράδειγμα, το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Άρα εγώ θα επιδιώκω με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει ο κ. Τσίπρας νέο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα, πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά, δεν ξέρω τι να πω…., μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι… Αλλά δεν με αφορά το θέμα».