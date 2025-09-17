Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα» – Τι είπε για τον Ανδρουλάκη

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, ΑΝΤ1, Νίκος Χατζηνικολάου

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ερωτηθείς για όσους του χρεώνουν ότι προτιμά για πολιτικό αντίπαλο τον κ. Τσίπρα και όχι τον κ. Ανδρουλάκη, απάντησε: «Δεν είναι ακριβές αυτό. Τον κ. Ανδρουλάκη τον σέβομαι και τον τιμώ. Είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μπορεί να έγινε το ΠΑΣΟΚ αντιπολίτευση από καραμπόλα, αλλά είναι θεσμικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι από τα κόμματα της Κεντροαριστεράς το μεγαλύτερο κόμμα και αυτός είναι, θα έλεγα, ο σημαντικότερος αντίπαλός μου, αλλά και ένα κόμμα με το οποίο εγώ έχω προσπαθήσει και το έκανα και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να μπορώ τουλάχιστον να ρίξω κάποιες γέφυρες συνεννόησης σε ορισμένα ζητήματα, στα οποία μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Για παράδειγμα, το Εθνικό Απολυτήριο, το οποίο απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες που έχουν σήμερα παιδιά στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Άρα εγώ θα επιδιώκω με αυτούς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν τουλάχιστον έναν στοιχειώδη κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε κάποια. Ο κ. Τσίπρας είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να κάνει ο κ. Τσίπρας νέο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Σήμερα είναι βουλευτής Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν πρέπει να ρωτήσετε εμένα, πρέπει να ρωτήσετε τους συντρόφους του γιατί εγώ βλέπω να σηκώνεται πολλή σκόνη. Δεν μου πέφτει λόγος εμένα, αλλά, δεν ξέρω τι να πω…., μπορεί να θυμίζει αθλητή που καίγεται στο ζέσταμα. Δεν ξέρω τι… Αλλά δεν με αφορά το θέμα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι ο «καθαρισμός του εγκεφάλου» στον ύπνο – Πώς μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για άνοια;

Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση: Συμπτώματα, διάγνωση και θεραπείες που καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

Ακίνητα: Με υψηλή ταχύτητα… έτρεξαν οι αυξήσεις στις τιμές των διαμερισμάτων το β’ τρίμηνο – Τα στοιχεία της ΤτΕ

Συντάξεις: Η «ακτινογραφία» για τις εκκρεμείς κύριες και επικουρικές – Τα στοιχεία που έδωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΕΦΚΑ

Ανατριχιαστική προσομοίωση δείχνει τι συνέβη στον άνθρωπο που υπέστη τον «πιο οδυνηρό θάνατο που έχει υπάρξει ποτέ» και έκλ...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα ζώα υπάρχουν στην εικόνα σε 10 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση PULSE: Στο 24% η ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και οκτακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Προβάδισμα 12,5 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας και παγίωση του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, καταγράφε...
21:03 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Δένδιας: Θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον υπουργό Άμυνας της Κροατίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχτεί αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 11:3...
20:29 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Λοβέρδο: «Αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης»

«Θέλω να θυμίσω ότι επιλέγει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή τη...
20:03 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο – Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα αφοπλισμού, γκρίζων ζωνών, κυριαρχίας

Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος