Βόλος: Καταδικάστηκε 54χρονος που παρενόχλησε 19χρονη μέσα σε λεωφορείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

δίκη δικαστήριο

Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς να είναι μετατρέψιμη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 54χρονος που παρενόχλησε 19χρονη μέσα σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας με κατεύθυνση από την Πάτρα προς τον Βόλο, το απόγευμα της Κυριακής.

Ο κατηγορούμενος, όπως μεταδίδει το gegonotanews, κρίθηκε ένοχος για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, ενώ στην έφεση χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα, με τον όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Α.Τ. Βόλου.

Η 19χρονη, το απόγευμα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου, επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας από την Πάτρα με κατεύθυνση τον Βόλο και κατά την μεγαλύτερη διάρκεια της διαδρομής, όλα έβαιναν ομαλά.

Μετά την στάση του λεωφορείου στο ύψος της Λαμίας, κάθισε δίπλα της ένας 54χρονος, ο οποίος προσπάθησε να πιάσει συζήτηση μαζί της, ζητώντας μάλιστα το τηλέφωνό της.

Όταν εκείνη το αρνήθηκε και του ζήτησε να σταματήσει, φέρεται να της έπιασε τον μηρό χωρίς την συναίνεσή της.

Η κοπέλα, έντρομη, τράβηξε το χέρι του μακριά από το πόδι της και μετακινήθηκε σε άλλη θέση. Σε κατάσταση σοκ, αφηγήθηκε όσα συνέβησαν σε συνεπιβάτιδά της, η οποία ενημέρωσε τον οδηγό του λεωφορείου.

Ο τελευταίος, κάλεσε την αστυνομία, οποία κινητοποιήθηκε άμεσα και συνέλαβε τον 54χρονο μόλις αποβιβάστηκε στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μαγνησίας.

