Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα: Επεισόδια πριν από την αναμέτρηση για το Champions League – 19 συλλήψεις

Ένταση επικράτησε στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, όταν οπαδοί της Αταλάντα και της Παρί Σεν Ζερμέν συνεπλάκησαν στο 1ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Τα επεισόδια προκάλεσαν ζημιές, ενώ η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει και προχώρησε σε συλλήψεις, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συμπλοκές ανάγκασαν τις δυνάμεις ασφαλείας να κινηθούν άμεσα. Όπως μετέδωσε η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», οι αρχές συνέλαβαν 19 Ιταλούς οπαδούς, αρκετοί από τους οποίους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Όλοι τέθηκαν υπό κράτηση.

Οι συλληφθέντες είχαν ταξιδέψει στο Παρίσι ενόψει του αγώνα του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Αταλάντα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, στις 22:00.

19:46 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

