Ολυμπιακός – Πάφος: H ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» κόντρα στους Κύπριους – Βασικοί Ροντινέι-Ποντένσε

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός – Πάφος: H ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» κόντρα στους Κύπριους – Βασικοί Ροντινέι-Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την κυπριακή ομάδα σε ένα κατάμεστο φαληρικό γήπεδο, το βράδυ της Τρίτης (17/09, 19:45), σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Mega και το Cosmote Sport 2 HD.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού κατέβασε την ομάδα με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα στην άμυνα, τον Ορτέγκα και τον Ροντινέι στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, ενώ την τριάδα της επίθεσης συμπληρώνουν οι Στρεφέτσα, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 83 κρούσματα και 7 θάνατοι

Κλιματική αλλαγή: Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια

Παράταση για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων – Η νέα προθεσμία

ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα – Δεν πρέπει να απαντάτε

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 27 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνετε τον ιστότοπό σας φιλικό προς κινητές συσκευές
περισσότερα
19:46 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 (A’ ημίχρονο): Live η πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε ύστερα από τέσσερα χρόνια στο Champions League και υποδέχεται την Πάφο ...
19:42 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα: Επεισόδια πριν από την αναμέτρηση για το Champions League – 19 συλλήψεις

Ένταση επικράτησε στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, όταν οπαδοί της Αταλάντα και τη...
16:29 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Κοριάννα, Μεταξάτα και Κλείσματα

Ήχησε το 112 στην Κεφαλονιά για την φωτιά που μαίνεται στα Μεταξάτα. «Δασική πυρκαγιά στην περ...
15:16 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Στα ημιτελικά των 200μ. η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Σημαντική επιτυχία για την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, η οποία πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοσή ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος