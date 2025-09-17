Ολυμπιακός – Πάφος: H ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» κόντρα στους Κύπριους – Βασικοί Ροντινέι-Ποντένσε

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την κυπριακή ομάδα σε ένα κατάμεστο φαληρικό γήπεδο, το βράδυ της Τρίτης (17/09, 19:45), σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Mega και το Cosmote Sport 2 HD.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού κατέβασε την ομάδα με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα στην άμυνα, τον Ορτέγκα και τον Ροντινέι στα άκρα. Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, ενώ την τριάδα της επίθεσης συμπληρώνουν οι Στρεφέτσα, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.