Κάλυμνος: 78χρονη δάγκωσε λιμενικό στο χέρι – Αρνήθηκε τον έλεγχο

Μία 78χρονη δάγκωσε έναν λιμενικό, αφού αρνήθηκε τα δώσει τα στοιχεία της σε έλεγχο που της έγινε από στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου.

Σύμφωνα με το palmoskalymnou.gr, η ηλικιωμένη βρισκόταν σε όχημα, στο οποίο, διαμένει, και της έγινε έλεγχος από τα στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, γιατί φώναζε και παρενοχλούσε.

Η ίδια αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των οργάνων και να δείξει τα στοιχεία της, αντίθετα τους έβρισε και φώναζε δυνατά. Στην προσπάθειά τους να την προσαγάγουν, εκείνη προέβαλε αντίσταση και μάλιστα δάγκωσε στο χέρι έναν λιμενικό.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λιμεναρχείο, όπου και κρατείται, ενώ ο λιμενικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

