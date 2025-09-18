Ιδιόγραφες διαθήκες: Τι αλλάζει και από πότε – Σε ποια περίπτωση θα ζητείται γραφολογική εξέταση

Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και προς το τέλος του έτους θα υπάρχει η συνολική μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου.

Ο Γ.Γ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Χαλκίδης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, εξήγησε τα βασικά σημεία.

Οι ιδιόγραφες διαθήκες παραμένουν σε ισχύ, εισάγεται ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, η νόμιμη μοίρα γίνεται ενοχικό δικαίωμα, αλλάζουν τα ποσοστά και η χήρα είναι στο 1/3 και τα παιδιά στα 2/3, από 25% και 75% που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Χαλκίδη υπάρχει ακόμα συζήτηση για τον διαχωρισμό της περιουσίας του κληρονόμου από την περιουσία που κληρονομεί έναντι των οφειλών απέναντι στους δανειστές.

Οι ιδιόγραφες διαθήκες

Για τις ιδιόγραφες διαθήκες, αυτές δηλ. που φτιάχνει κάθε πολίτης σπίτι του, οποτεδήποτε, υπάρχουν σκέψεις όταν οι κληρονόμοι είναι άνθρωποι εκτός του άμεσου συγγενικού τους περιβάλλοντος κατά τη δημοσίευση αν δεν έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο, να ζητείται γραφολογική εξέταση ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι του αποβιώσαντος.

Για να δημοσιευθεί μία τέτοια διαθήκη, θα πρέπει να κατατεθεί σε συμβολαιογράφο. Για να κηρυχθεί κυρία, δηλ. για να αποκτήσει μια μεγαλύτερη ισχύ, θα πρέπει να συνοδεύεται από γραφολογική εξέταση.

Το Μητρώο Διαθηκών

Σχετικά με το Μητρώο Διαθηκών, ο κ. Χαλκίδης εξήγησε ότι έχει φτιαχτεί από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Πρόκειται για μία καινοτομία στον χώρο γιατί ο κάθε πολίτης θα μπορεί να κάνει μία αίτηση από οπουδήποτε και μέσα σε μία ημέρα να γνωρίζει αν έχει κατατεθεί η διαθήκη ή όχι. Σήμερα η διαδικασία είναι πολύ επίπονη και χρονοβόρα. Η δημοσίευση θα γίνεται μέσα σε μερικές ημέρες.

