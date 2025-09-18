Ιδιόγραφες διαθήκες: Τι αλλάζει και από πότε – Σε ποια περίπτωση θα ζητείται γραφολογική εξέταση

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Έρχονται αλλαγές στις κληρονομιές

Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και προς το τέλος του έτους θα υπάρχει η συνολική μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου.

Ο Γ.Γ. του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Χαλκίδης μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, εξήγησε τα βασικά σημεία.

Οι ιδιόγραφες διαθήκες παραμένουν σε ισχύ, εισάγεται ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, η νόμιμη μοίρα γίνεται ενοχικό δικαίωμα, αλλάζουν τα ποσοστά και η χήρα είναι στο 1/3 και τα παιδιά στα 2/3, από 25% και 75% που είναι σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Χαλκίδη υπάρχει ακόμα συζήτηση για τον διαχωρισμό της περιουσίας του κληρονόμου από την περιουσία που κληρονομεί έναντι των οφειλών απέναντι στους δανειστές.

Οι ιδιόγραφες διαθήκες

Για τις ιδιόγραφες διαθήκες, αυτές δηλ. που φτιάχνει κάθε πολίτης σπίτι του, οποτεδήποτε, υπάρχουν σκέψεις όταν οι κληρονόμοι είναι άνθρωποι εκτός του άμεσου συγγενικού τους περιβάλλοντος κατά τη δημοσίευση αν δεν έχει κατατεθεί σε συμβολαιογράφο, να ζητείται γραφολογική εξέταση ώστε να διαπιστωθεί ότι είναι του αποβιώσαντος.

Για να δημοσιευθεί μία τέτοια διαθήκη, θα πρέπει να κατατεθεί σε συμβολαιογράφο. Για να κηρυχθεί κυρία, δηλ. για να αποκτήσει μια μεγαλύτερη ισχύ, θα πρέπει να συνοδεύεται από γραφολογική εξέταση.

Το Μητρώο Διαθηκών

Σχετικά με το Μητρώο Διαθηκών, ο κ. Χαλκίδης εξήγησε ότι έχει φτιαχτεί από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Πρόκειται για μία καινοτομία στον χώρο γιατί ο κάθε πολίτης θα μπορεί να κάνει μία αίτηση από οπουδήποτε και μέσα σε μία ημέρα να γνωρίζει αν έχει κατατεθεί η διαθήκη ή όχι. Σήμερα η διαδικασία είναι πολύ επίπονη και χρονοβόρα. Η δημοσίευση θα γίνεται μέσα σε μερικές ημέρες.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διακίνηση συμπληρώματος διατροφής-Ανιχνεύθηκε μη εγκεκριμένη ουσία

Άνοια: Το νέο τεστ που μπορεί να προβλέψει αν κάποιος θα αναπτύξει τη νόσο

Νέα μέτρα για τα Airbnb – Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέκταση των περιορισμών σε άλλες περιοχές

Eυλογιά αιγοπροβάτων: Σε ποια κρέατα αναμένεται να ανέβουν οι τιμές και πόσο θα ακριβύνει το γάλα

Samsung: Κυκλοφορεί επείγουσα ενημέρωση για τους περισσότερους χρήστες Galaxy – Τι συνέβη

Γυναίκα που ήταν σε κώμα για δύο εβδομάδες περιέγραψε όσα ένιωσε – «Άκουγα τα πάντα»
περισσότερα
11:00 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ.: Κρατούμενος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο ΑΤ Δημοτικού Θεάτρου 

Απαγχνονισμένος εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17/09) αλλοδαπός κρατούμενος, σε χώρο κ...
09:27 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κλείνουν στις 15:30 οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» με εντολή της ΕΛΑΣ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”...
07:55 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

«Οι Σεπτέμβρηδες ανήκουν στον Παύλο»: 12 χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του Φύσσα – Συγκέντρωση στο Κερατσίνι το απόγευμα

«Οι Σεπτέμβρηδες ανήκουν στον Παύλο». Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (18/9) από την ημέρα...
07:16 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Αλλαγή στο σκηνικό σήμερα – Έρχονται βροχές και άνεμοι

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα έχουμε, σήμερα Πέμπτη (18/9), με ισχυρούς βοριάδες τοπικά και...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος