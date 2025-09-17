Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Αυτοί που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει η δίκη

Για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται δικαστικά η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κάποια στιγμή θέλουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη αν δεν γίνει αυτή η δίκη; Η ανάκριση διήρκησε 2,5 χρόνια. Υπάρχουν 36 κατηγορούμενοι, άρα είναι σαφές ότι έχει γίνει μία δουλειά. Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης, αλλά μου κάνει εντύπωση πώς αυτοί που ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, ταυτόχρονα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην ξεκινήσει η δίκη», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

