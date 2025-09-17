Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για μεταναστευτικό: Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει – Δεν υπάρχει γραμμή Πλεύρη, υπάρχει γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης

«Καμία Κρήτη δεν έχει βουλιάξει από μετανάστες. Δεν έχουμε δομές στην Κρήτη», τόνισε σχετικά με το μεταναστευτικό ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι: «Είμαστε συνολικά ως χώρα πολύ κάτω σε σχέση με πέρυσι. Είμαστε 30% κάτω σε σχέση με πέρυσι. Είχαμε μια αύξηση για δύο μέρες. Η Κρήτη έδωσε πολύ αυξημένες ροές. Εμείς αναστείλαμε τις διαδικασίες ασύλου για τρεις μήνες για να στείλουμε ένα μήνυμα στους διακινητές, θα αξιολογήσουμε κατά πόσον υπάρχει περίπτωση παράτασης, δεν έχουμε πάρει απόφαση. Θα το αξιολογήσουμε στις αρχές Οκτωβρίου οπότε και λήγει αυτό το τρίμηνο το οποίο νομοθετήσαμε».

«Δεν υπάρχει γραμμή Πλεύρη, υπάρχει γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης», ξεκαθάρισε και συμπλήρωσε ότι η μείωση των μεταναστευτικών ροών «είναι ζήτημα αποτελεσματικής, αποτρεπτικής τακτικής από την κυβέρνησή μας».

Όσον αφορά στις δαπάνες για την άμυνα και το μεταναστευτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από την Ευρώπη με πολλές υποχρεώσεις. Πρέπει να πάρουμε περισσότερα» και πρόσθεσε: «Αν δείτε τον επόμενο προϋπολογισμό, θα δείτε σημαντικότατη αύξηση για τη φύλαξη των συνόρων και το μεταναστευτικό. Η Ελλάδα παίρνει πολλά χρήματα από τα προγράμματα της ΕΕ, η αύξηση για τη φύλαξη των συνόρων και το μεταναστευτικό είναι μεγάλη. Θα πάρουμε περισσότερα».

Σε ερώτηση για το κατά πόσο η πρόσφατη αύξηση των ροών προς την Κρήτη οφείλεται στη συμφωνία με τη Chevron ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό αλλά επεσήμανε ότι «εγώ δεν είδα τη Chevron να επηρεάζεται. Και μιας και αναφερθήκατε στη Chevron, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της πατρίδας μας», ενώ σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας στο Μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχουμε πολλά προβλήματα με την Τουρκία αλλά στο μεταναστευτικό έχουμε καταφέρει να δρομολογήσουμε μια συνεργασία η οποία έχει περιορίσει πολύ σημαντικά τις ροές από την Τουρκία».

Για τη συμφωνία με τη Chevron ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «το γεγονός ότι ένας μεγάλος αμερικανικός… η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου έρχεται στην Νότια Κρήτη δηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της. Και ουσιαστικά πιστοποιεί στην πράξη ότι εμείς ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα σε αυτά τα θαλάσσια οικόπεδα τα οποία έχουμε προκηρύξει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ζητώ από όλους να αναγνωρίσουνε ότι αυτή είναι μια εθνική επιτυχία η οποία έφτασε στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης, γιατί έχουμε πολλή δουλειά ακόμη, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και με πολύ συστηματική δουλειά την οποία έκανε η χώρα μας. Διότι σήμερα η χώρα μας θεωρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίσιμος ενεργειακός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Τώρα τελεσφόρησε αυτή η πολιτική. Είναι εθνική επιτυχία που έφτασε στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.