Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για μέτρα ΔΕΘ: Προχωρήσαμε σε γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των μισθών

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου έδωσε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αυξήσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και στην κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός επισήμανε: «Έγινε το ακριβώς αντίθετο σε όλες μου τις παρεμβάσεις»

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά είναι το κόστος ζωής, προϊόν διεθνών οικονομικών πιέσεων αρκετών ετών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό προχωρήσαμε σε γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των μισθών».

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μέσω των μέτρων που ανακοινώθηκαν επιστρέφει στους πολίτες «1,76 δισ. ευρώ ως μέρισμα ανάπτυξης» και ανακοίνωσε ότι «από τον Ιανουάριο ο κόσμος θα καταλάβει την αύξηση στους μισθούς του».

Όσον αφορά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τα κυβερνητικά μέτρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «δεν μας είπε από που θα τα βρει».

«Δική μας επιλογή να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο γι’ αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους», είπε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι « κοινωνία αναγνωρίζει ότι έχουν αυξηθεί ονομαστικά οι μισθοί».

«Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό», είπε και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό ερχόμαστε και παρεμβαίνουμε στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα».

Όσον αφορά στο ζήτημα της ακρίβειας και των αυξήσεων στις τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «εμείς εισάγουμε το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος. Είναι παγκόσμια η αύξηση, δεν υπάρχει κάποια στρέβλωση στην ελληνική αγορά».

«Στα βασικά τρόφιμα, η μείωση του ΦΠΑ θα στοίχιζε πάνω από ένα δισ. ευρώ. Αν από το 13% πηγαίναμε στο 6%, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει. Αντί για οριζόντιο μέτρο, επιλέξαμε ένα στοχευμένο», πρόσθεσε.

Σε άλλο σημείο ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η χώρα πλήρωσε με χρεοκοπία την κρίση, την εποχή που ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο» και τόνισε ότι «δική μου ευθύνη είναι να μην επανέλθουμε ποτέ σε αυτές τις εποχές».

«Έχουμε μια υποχρέωση το χρέος να το μειώσουμε. Ο μόνος τρόπος είναι να παράγουμε σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά».