Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0 (Β’ Ημίχρονο): Live η πρεμιέρα των «ερυθρόλευκων» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε ύστερα από τέσσερα χρόνια στο Champions League και υποδέχεται την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα του για τη League Phase.

  • Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ροντινέι έξω, Κοστίνια μέσα
  • Ο Μουζακίτης πήρε τη μπάλα, έκανε τη σέντρα, αλλά ήταν δυνατή για τον Ταρέμι. Συνεχίζουν οι ερυθρόλευκοι να πιέζουν.
  • Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό! Ο Ροντινέι βγάζει πολύ καλή σέντρα για το κεφάλι του Ελ Καμπί με την κεφαλιά του Μαροκινού να περνάει άουτ.
  • Με δύο αλλαγές ξεκινούν οι «ερυθρόλευκοι» το Β’ ημίχρονο. Ο Μουζακίτης και ο Ταρέμι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Βγήκαν Ντάνι Γκαρθία και Στρεφέτσα
  • Τέλος πρώτου ημιχρόνου
  • Πιέζουν οι Πειραιώτες, αλλά ως εκεί…
  • Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον τρόπο να απειλήσει την πολύ καλά διαβασμένη Πάφο. Δεν του δίνει χώρους και έχει κλείσει καλά τους Ποντένσε – Ελ Καμπί, ενώ κι ο Στρεφέτσα ακόμη δεν έχει δώσει λύσεις.
  • Άουτ η κεφαλιά του Γολδάρ από τη σέντρα του Πέπε.
  • Ο Ορτέγα φρέναρε τον Κορέια και δεν τον άφησε να τελειώσει τη φάση όπως θα ήθελε.
  • Σουτ του Στρεφέτσα σε αντίπαλο σώμα, δεν υπάρχει φάση γιατί δόθηκε επιθετικό φάουλ.
  • Με δέκα παίκτες η Πάφος.
  • Αποβολή για τον Μπρούνο! Δεύτερη κίτρινη για το χτύπημα στον Πιρόλα.
  • Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την κατοχή της μπάλας μετά το πρώτο 5λεπτο και ψάχνει ευκαιρίες για γκολ
  • Μακρινό σουτ του Ζάζα, μπλόκαρε εύκολα ο Πασχαλάκης!

Δείτε εικόνες από τον αγώνα

  • Μεγάλο λάθος του Πασχαλάκη. Έδιωξε την μπάλα πάνω σε παίκτη της Πάφου, με την μπάλα να πηγαίνει προς την κενή εστία, αλλά να καταλήγει σύριζα από το δοκάρι της εστίας του Ολυμπαικού και άουτ
  • Ξεκίνησε ο αγώνας

19:42 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

