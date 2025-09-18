Γάζα: Ενισχύονται τα σχέδια για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» καθώς ο ισραηλινός στρατός ισοπεδώνει την πόλη

Όσο ο ισραηλινός στρατός προχωρά προς το κέντρο της Πόλης της Γάζας και ισοπεδώνει κτίρια και υποδομές τόσο το σχέδιο για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» κερδίζει έδαφος και απομακρύνεται το όνειρο των Παλαιστινίων για ένα δικό τους κράτος.

Το θέμα της κατασκευής πολυτελών ακινήτων στην Γάζα μετά τον πόλεμο επανήλθε στην δημόσια συζήτηση με τις χθεσινές δηλώσεις του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ. Ουσιαστικά ο υπουργός του Ισραήλ επανέλαβε τις θέσεις που έχει εκφράσει από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν ο Τραμπ μίλησε για την ιδέα του για την δημιουργία της Γάζας σε «Ριβιέρα».

Ο Σμότριχ δήλωσε ότι η Λωρίδα της Γάζας είναι χρυσωρυχείο και βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πώς θα διαχωριστούν τα εδάφη εκεί μετά τον πόλεμο. Ένα τέτοιο σχέδιο έχει χαρακτηριστεί «τρελό» αφού προϋποθέτει τον εκτοπισμό σχεδόν 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων. Έχει, όμως, τις ρίζες του σε μία ακροδεξιά ισραηλινή οπτική ότι τα παλαιστινιακά εδάφη ανήκουν δικαιωματικά στο Ισραήλ καθώς έχει ιστορική αξίωση σε αυτά πολύ πριν τους Παλαιστινίους.

Η «Ριβιέρα» της Γάζας αλλά και η προσάρτηση εδαφών στην Δυτική Όχθη θα βάλει οριστική «ταφόπλακα» σε ένα Παλαιστινιακό Κράτος και ουσιαστικά θα παραδώσει την περιοχή στον ισραηλινό έλεγχο.

Το σχέδιο για την ανάπτυξη ακινήτων στην Γάζα δημοσιοποιήθηκε από την εφημερίδα Wall Street Journal πριν από λίγο καιρό μέσω ενός εγγράφου 38 σελίδων. Σε αυτό έχει συμμετάσχει και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιεί τις επαφές του στην Μέση Ανατολή και στα Κράτη του Κόλπου προκειμένου να πετύχει την στήριξη και την χρηματοδότηση του σχεδίου.

«Εφιάλτης» για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους

«Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ακροδεξιοί εθνικιστές της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης – οι οποίοι ονειρεύονται εδώ και καιρό την επέκταση του εβραϊκού ελέγχου τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη – εκμεταλλεύονται τον πόλεμο στη Γάζα, τον πολιτικό τους ασφυκτικό έλεγχο επί του κ. Νετανιάχου, την αποδιοργάνωση της παλαιστινιακής ηγεσίας και αυτό που ισοδυναμεί με πράσινο φως από την κυβέρνηση Τραμπ για να υλοποιήσουν αυτό το όνειρο», γράφει στους New York Times ο Φίλιπ Γκόρντον πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας της Κάμαλα Χάρις και συντονιστής του Λευκού Οίκου για θέματα Μέσης Ανατολής υπό την προεδρία Ομπάμα.

«(σ.σ. Το σχέδιο) Χωρίς διεθνή δράση για να το σταματήσει, θα μπορούσε σύντομα να γίνει πραγματικότητα και εφιάλτης τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστινίους», αναφέρει ο Φίλιπ Γκόρντον.

Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη

Η επέκταση του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες. Ο πληθυσμός των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ έχει αυξηθεί σε περίπου 740.000 σήμερα από περίπου 10.000 στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αλλά η επέκταση των εποικισμών και των παράνομων φυλακίων επιταχύνεται.

Στις 20 Αυγούστου, οι ισραηλινές αρχές ενέκριναν την κατασκευή ενός μεγάλου ισραηλινού οικισμού στην Δυτική Όχθη με την ονομασία «Ε1». Εάν το σχέδιο πραγματοποιηθεί ουσιαστικά θα εμποδίσει την σύνδεση μεταξύ των παλαιστινιακών οικισμών στην ανατολική Ιερουσαλήμ, την Ραμάλα και την Βηθλεέμ. Με απλά λόγια οι περιοχές αυτές δεν θα μπορούν ποτέ να ενωθούν και να περάσουν σε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Με την ανακοίνωση για τον οικισμό Ε1, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ είπε δυνατά αυτό που άλλοι αποφεύγουν, δηλαδή ότι ο οικισμός «θάβει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους». Την περασμένη εβδομάδα και ο Νετανιάχου φάνηκε να είναι στην ίδια γραμμή, καθώς υπέγραψε την συμφωνία προώθησης του Ε και δήλωσε: «Θα εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας ότι δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος. Αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς».

Σε συνέντευξη Τύπου στην Ιερουσαλήμ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο κ. Σμότριχ παρουσίασε ένα σχέδιο για την επίσημη προσάρτηση περίπου του 82% της Δυτικής Όχθης, το οποίο θα απομόνωνε τους Παλαιστίνιους σε μικρούς θύλακες, ενώ το Ισραήλ θα έπαιρνε μονομερώς την επίσημη κυριότητα του υπόλοιπου.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει εγκρίνει το σχέδιο, ούτε έχει την την στήριξη της ισραηλινής κοινής γνώμης. Ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει ταχθεί στο παρελθόν υπέρ της μερικής προσάρτησης εδαφών της Δυτικής Όχθης. Μάλιστα έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από τα ευρωπαϊκά και άλλα κράτη παγκοσμίως θα μπορούσε να πυροδοτήσει μονομερείς ενέργειας του Ισραήλ, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την προσάρτηση εδαφών.

Η στάση των Αμερικανών

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δώσει επισήμως την ευλογία της στην ισραηλινή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Φαίνεται όμως ότι δεν κάνει τίποτα για να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο του Ισραήλ. Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο προσάρτησης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο κ. Ρούμπιο είπε μόνο ότι η προσάρτηση “δεν είναι κάτι οριστικό” και ότι συζητείται “μεταξύ ορισμένων στοιχείων της ισραηλινής πολιτικής”», σημείωσε Φίλιπ Γκόρντον.

Μέχρι στιγμής η θέση των ΗΠΑ φαίνεται ότι έχει αλλάξει όσον αφορά τους Ισραηλινούς εποικισμούς. Μέχρι τώρα η Ουάσινγκτον διαφωνούσε με την κατασκευή του Ε1. Ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ αρνείται να καταδικάσει ή να μπλοκάρει την απόφαση κατασκευής. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι δήλωση ότι η κατασκευή του Ε1 είναι «μια απόφαση που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση του Ισραήλ».

Σύμφωνα με τον Φίλιπ Γκόρντον, η κυβέρνηση Τραμπ συμπλέει και φαίνεται ότι βοηθάει το Ισραήλ στην προσπάθεια του να απονομιμοποιήσει την Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς αυτό θα διευκολύνει να δικαιολογηθεί ο μόνιμος ισραηλινός έλεγχο στην Δυτική Όχθη και την Λωρίδα της Γάζας.

Έτσι οι ΗΠΑ δεν εξέδωσαν βίζες σε αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Μαχμούντ Αμπάς, για να παραστούν στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την αιτιολογία ότι δεν έχουν αποκηρύξει την τρομοκρατία.

«Με δεδομένη την προφανή συναίνεση της Αμερικής, μόνο η διεθνής δράση μπορεί να αποτρέψει μια επερχόμενη καταστροφή. Ήταν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ θα αποτελούσε “κόκκινη γραμμή”, θέτοντας σε κίνδυνο την πολύτιμη σχέση του Ισραήλ με το Αμπού Ντάμπι», σημειώνει ο Φίλιπ Γκόρντον.

Και προσθέτει ότι τα κράτη διεθνώς θα πρέπει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να δείξουν ότι αντιτίθεται στην ατζέντα της ισραηλινής κυβέρνησης. «Η κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου θα πρέπει να γνωρίζει ότι μπορεί να έχει ευημερούσες σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο ή τον απόλυτο έλεγχο της Δυτικής Όχθης – αλλά όχι και τα δύο», καταλήγει ο Φίλιπ Γκόρντον.