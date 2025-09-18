Επική γκάφα της Ελένης Βουλγαράκη: «Το πραγματικό όνομα του Αντώνη Ρέμου, είναι… “Συντριβάνης”»

Επική γκάφα της Ελένης Βουλγαράκη: «Το πραγματικό όνομα του Αντώνη Ρέμου, είναι… “Συντριβάνης”»

Μια απίστευτη γκάφα σημειώθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του Music FM, όπου η Ελένη Βουλγαράκη, ο Φάνης Λαμπρόπουλος και ο Δημήτρης Μπουμπούλινης συζητούσαν για τον Αντώνη Ρέμο. Η κουβέντα πήρε αναπάντεχη τροπή, με τους τρεις ραδιοφωνικούς παραγωγούς να χαρίζουν στους ακροατές μια από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές τους.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι το πραγματικό επώνυμο του Αντώνη Ρέμου δεν είναι Ρέμος. Η Ελένη Βουλγαράκη, με αυτοπεποίθηση, συμφώνησε και αποκάλυψε ότι, όπως πίστευε, τον λένε «Συντριβάνη».

Αμέσως ο Δημήτρης Μπουμπούλινης αντέδρασε λέγοντας: «Τι λες ρε, αλλιώς τον λένε, τι Συντριβάνης», ενώ ο Φάνης Λαμπρόπουλος ξέσπασε σε γέλια. Η έρευνα δεν άργησε να φέρει την απάντηση. Ο Μπουμπούλινης της είπε: «Ορίστε, Πασχαλίδη τον λένε τον άνθρωπο, τι Συντριβάνης».

Ωστόσο, η στιγμή κορυφώθηκε όταν εκείνος πρόσθεσε το αμίμητο: «Ο Φοντάνας Ντιτρέβης», κάνοντας τον Φάνη Λαμπρόπουλο να «λυγίσει» από τα γέλια.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Music 89.2 (@music89.2)

