Σφοδρή αντιπαράθεση Φλωρίδη – Κωνσταντοπούλου: «Μετά θα έρθουν οι… Νεφελίμ και οι εξωγήινοι» – «Δίνουν ρέστα για κάθε είδους “μπάζωμα”»

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον Yπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Με τον νόμο Παρασκευόπουλου της κυβέρνησης Τσίπρα με πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας. Γι’ αυτό μίλησα για λατρεία στα δικαιώματα των εγκληματιών», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

Η παραπάνω αποστροφή του κ. Φλωρίδη προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης από τα έδρανα, που φώναζαν «είναι ντροπή αυτά που λέτε», με τον ίδιο να απαντά: «εσείς να ντρέπεστε γι’ αυτά που κάνατε».

Για το συγκεκριμένο περιστατικό παρενέβη και η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ζήτησε να διαγραφούν οι παραπάνω αναφορές από τα πρακτικά, καλώντας τον υπουργό να σταματήσει τους «προκλητικούς» χαρακτηρισμούς.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε λέγοντας: «Ποιους σκληρούς εγκληματίες εννοείτε κύριε Φλωρίδη; Μήπως τον “χασάπη” και τον “φραπέ”, οι οποίοι σας αναφέρουν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ»;

Η ένταση, ωστόσο, συνεχίστηκε και για την υπόθεση των Τεμπών, καθώς η κα Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «μεθοδεύσεις» σχετικά με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος σχολίασε: «Μετά από την κατάρρευση της απάτης με τα ξυλόλια, μετά με το δολοφονημένο γιο της εισαγγελέως, τώρα έχουμε ένα νέο μυθιστόρημα για τη δικογραφία. Μετά θα έρθουν οι… Νεφελίμ και οι εξωγήινοι! Το γαρ πολύ της θλίψεως από την κατάρρευση της απάτης».

«Δίνουν ρέστα για κάθε είδους “μπάζωμα” ενδείξεων, αποδείξεων, ακόμη και νεκρών», αντέτεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.