Χαλάνδρι: Στο «φως» τα μηνύματα-σοκ που έστελνε ο 25χρονος σε ανήλικες- «Ή βγάζεις βίντεο όπως σου πω ή τα στέλνω»

Φορώντας το προσωπείο του καλού παιδιού και του μεγαλύτερου φίλου, ένας 25χρονος είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τις ζωές ανήλικων κοριτσιών. Ο 25χρονος αρχικά προσέγγιζε τα κορίτσια μέσω social media, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε την γενετήσια ελευθερία τους, και συνέχεια τις απειλούσε ότι θα δημοσίευε το υλικό και τα ανάγκαζε να συνεχίζουν να του στέλνουν παρόμοιο υλικό.

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του, ύστερα από σχετική καταγγελία, και να τον συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφώρου το απόγευμα της Δευτέρας (15/9). Ο 25χρονος κατηγορείται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πατέρας θύματος: «Της είπε “θέλω να μου στείλεις γυμνή φώτο γιατί είμαι στην τουαλέτα και θέλω να…”»

Ο πατέρας μίας 13χρονης, θύμα του 25χρονου, μίλησε στο LiveΝews και ανέφερε ότι ο δράστης προσέγγισε «πολύ φιλικά» την κόρη του τον Ιούνιο μέσω TikTok και Snapchat.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, ο 25χρονος είχε σύστημα για να προσεγγίσει την κόρη του. «Κάτι είχε ανεβάσει η κόρη μου της έκανε like της έπιασε την κουβέντα στο πολύ φιλικό, μίλαγαν δύο βδομάδες και στο τέλος της λέει στείλε μου καμιά φωτογραφία σου να δω πώς είσαι».

Και συνέχισε: «Έστειλε μια φωτογραφία και από εκεί και πέρα απείλησε ότι την φωτογραφία που ανέβασε θα την στείλει σε όλους τους φίλους της αν δεν του στείλει μια πιο τολμηρή φωτογραφία. Η κόρη μου μου το αποκάλυψε την ίδια μέρα που έβαλε τα κλάματα που τη ζήτησε να του στείλει γυμνή φωτογραφία. Πήγαμε στην αστυνομία κατευθείαν».

«Ήρθε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αν κάποιος σου ζητάει γυμνές φωτογραφίες γράφοντας ότι θέλω να μου στείλεις γιατί είμαι στην τουαλέτα και θέλω να …. νομίζω ένα 13χρονο παιδί που δεν ξέρει καν τι σημαίνει θέλω να … έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση».

Και δεύτερη 13χρονη θύμα του 25χρονου

Η 13χρονη, ωστόσο, δεν ήταν το μοναδικό θύμα του 25χρονου. Με την ίδια μέθοδο έφτασε στο σημείο να εκβιάζει και δεύτερη μαθήτρια για πολύ προσωπικές φωτογραφίες της.

«Την έβλεπα ότι δεν ήταν καλά παραπάνω από μία εβδομάδα εγώ την είχα ρωτήσει τι είχε γίνει, αν είχε γίνει κάτι και δεν μου είχε πει κάτι. Παρατήρησα όμως ότι σταμάτησε να τρώει που εμένα το παιδί μου μόνο όταν ήταν άρρωστο δεν έτρωγε. Είχα ρωτήσει και κάτι φίλες της αλλά δεν ήξεραν, μου είπαν κάποια στιγμή όμως μόνο ότι γνώρισε ένα παιδί και εκεί λίγο πονηρεύτηκα. Μια μέρα βγήκε από το δωμάτιο κλαμένη και ήρθε μόνη της και μου μίλησε» ανέφερε η μητέρα της.

Και συνέχισε: «Μου είπε ότι της έστειλε στο TikTok και έπιασαν εκεί κουβέντα. Την ρωτούσε τι της αρέσει στο TikTok και μετά πάνω στην κουβέντα άρχισε να της ζητάει να του στείλει κάποιες φωτογραφίες. Εκείνη τώρα έκανε το λάθος και του έστειλε μία και μετά της ζήτησε αυτός να του στείλει πιο προσωπικές φωτογραφίες να το πω έτσι».

«Το παιδί δεν του απάντησε αλλά αυτός ξεκίνησε επί δύο ημέρες να της στέλνει να την πιέζει και κάποια στιγμή της είπε ότι θα στείλει την φωτογραφία αυτή στους δικούς της και να την εκβιάζει. Εκείνη τα έχασε, δεν του απάντησε και μετά από πίεση ήρθε και μου τα είπε όλα» κατέληξε.

Τα μηνύματα του 25χρονου στο 13χρονο κορίτσι

Η εκπομπή LiveNews αποκάλυψε κάποια από τα μηνύματα που ανακάλυψαν οι αρχές όταν έκαναν έρευνες στο κινητό του 25χρονου κατηγορούμενου.

Σε αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει:

25χρονος: Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω.

Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω. 13χρονη: …

… 25χρονος: Δεν θέλω να τα στείλω αλλού. Να (…) θέλω μόνο.

Δεν θέλω να τα στείλω αλλού. Να (…) θέλω μόνο. 13χρονη: …

… 25χρονος: Ρε γιατί κάθεσαι και δεν απαντάς; Δεν μου δίνεις άλλη επιλογή! Τι τα σβήνεις; Τα έχω όλα!

Ρε γιατί κάθεσαι και δεν απαντάς; Δεν μου δίνεις άλλη επιλογή! Τι τα σβήνεις; Τα έχω όλα! 13χρονη: Δεν… οκ. Δεν μπορώ πραγματικά.

Δεν… οκ. Δεν μπορώ πραγματικά. 25χρονος: Ε διάλεξε ρε συ, ή βγάζεις βίντεο όπως σου πω ή τα στέλνω.

Ε διάλεξε ρε συ, ή βγάζεις βίντεο όπως σου πω ή τα στέλνω. 13χρονη: Ρε άκουσέ με, σε παρακαλώ.

Ρε άκουσέ με, σε παρακαλώ. 25χρονος: Ο μόνος τρόπος να τα σβήσω και να μην τα στείλω είναι αυτός (να στείλεις φωτογραφία). Ούτε να βρεθούμε χρειάζεται, ούτε να μιλάμε. Δεν θα το μάθει κανείς.

Ο μόνος τρόπος να τα σβήσω και να μην τα στείλω είναι αυτός (να στείλεις φωτογραφία). Ούτε να βρεθούμε χρειάζεται, ούτε να μιλάμε. Δεν θα το μάθει κανείς. 13χρονη: Έχω αρχίσει και κλαίω σου λέω, δεν μπορώ

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου συνελήφθη 25χρονος που εκμεταλλευόταν ανήλικες μέσω δημοφιλών κοινωνικών δικτύων αποσπώντας υλικό γενετήσιου χαρακτήρα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 15-9-2025, 25χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 25χρονος αποκτούσε επαφές με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και κάτω των 15 ετών, μέσω δημοφιλών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε την γενετήσια ελευθερία τους.

Στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματα του ότι θα δημοσίευε το υλικό, αναγκάζοντάς τα να συνεχίσουν να του αποστέλλουν υλικό γενετήσιου περιεχομένου.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου μετά από καταγγελία της δράσης του 25χρονου, έδρασε άμεσα και μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του δράστη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησε τον 25χρονο και αστυνομικοί τον συνέλαβαν στην οικία του, απογευματινές ώρες της 15-9-2025.

Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κινητά τηλέφωνα όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας,

αεροβόλο πιστόλι,

2 μαχαίρια,

σιδερογροθιά

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.