Παγίδα μέσω social media έστηνε 25χρονος σε ανήλικες – Κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και revenge porn

Έναν εφιάλτη έζησαν ανήλικα κορίτσια που έπεσαν στα δίχτυα ενός 25χρονου, που τις προσέγγιζε μέσω social media, και τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε την γενετήσια ελευθερία τους. Ο δράστης, στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματά του ότι θα δημοσίευε το υλικό και τα ανάγκαζε να συνεχίζουν να του στέλνουν παρόμοιο υλικό.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του, ύστερα από σχετική καταγγελία, και να τον συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφώρου το απόγευμα της Δευτέρας (15/9). Ο 25χρονος κατηγορείται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου συνελήφθη 25χρονος που εκμεταλλευόταν ανήλικες μέσω δημοφιλών κοινωνικών δικτύων αποσπώντας υλικό γενετήσιου χαρακτήρα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 15-9-2025, 25χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 25χρονος αποκτούσε επαφές με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και κάτω των 15 ετών, μέσω δημοφιλών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε την γενετήσια ελευθερία τους.

Στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματα του ότι θα δημοσίευε το υλικό, αναγκάζοντάς τα να συνεχίσουν να του αποστέλλουν υλικό γενετήσιου περιεχομένου.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου μετά από καταγγελία της δράσης του 25χρονου, έδρασε άμεσα και μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του δράστη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησε τον 25χρονο και αστυνομικοί τον συνέλαβαν στην οικία του, απογευματινές ώρες της 15-9-2025.

Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κινητά τηλέφωνα όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας,

αεροβόλο πιστόλι,

2 μαχαίρια,

σιδερογροθιά

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.