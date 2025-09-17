Παγίδα μέσω social media έστηνε 25χρονος σε ανήλικες – Κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και revenge porn

Enikos Newsroom

κοινωνία

παιδική πορνογραφία

Έναν εφιάλτη έζησαν ανήλικα κορίτσια που έπεσαν στα δίχτυα ενός 25χρονου, που τις προσέγγιζε μέσω social media, και τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε την γενετήσια ελευθερία τους. Ο δράστης, στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματά του ότι θα δημοσίευε το υλικό και τα ανάγκαζε να συνεχίζουν να του στέλνουν παρόμοιο υλικό.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του, ύστερα από σχετική καταγγελία, και να τον συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφώρου το απόγευμα της Δευτέρας (15/9). Ο 25χρονος κατηγορείται για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου συνελήφθη 25χρονος που εκμεταλλευόταν ανήλικες μέσω δημοφιλών κοινωνικών δικτύων αποσπώντας υλικό γενετήσιου χαρακτήρα

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 15-9-2025, 25χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν συμπλήρωσαν τα 15 έτη κατ’ εξακολούθηση, εκδικητική πορνογραφία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 25χρονος αποκτούσε επαφές με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και κάτω των 15 ετών, μέσω δημοφιλών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε την γενετήσια ελευθερία τους.

Στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματα του ότι θα δημοσίευε το υλικό, αναγκάζοντάς τα να συνεχίσουν να του αποστέλλουν υλικό γενετήσιου περιεχομένου.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου μετά από καταγγελία της δράσης του 25χρονου, έδρασε άμεσα και μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του δράστη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησε τον 25χρονο και αστυνομικοί τον συνέλαβαν στην οικία του, απογευματινές ώρες της 15-9-2025.

Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 3 κινητά τηλέφωνα όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας,
  • αεροβόλο πιστόλι,
  • 2 μαχαίρια,
  • σιδερογροθιά

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κλιματική αλλαγή: Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια

6 αποτελεσματικοί τρόποι να πάρετε βιταμίνη D χωρίς συμπληρώματα

Επαγγελματικά ακίνητα: Οι τάσεις και οι προβλέψεις στην ελληνική αγορά – Τα στοιχεία έρευνας

e-ΕΦΚΑ: Τα «μυστικά» για τη λειτουργία της πλατφόρμας Dashboard του Πολίτη – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Aκούστηκε για πρώτη φορά ο «ήχος» μιας μαύρης τρύπας που εκτοξεύτηκε στο διάστημα

Η Amazon ανακοίνωσε τη φθινοπωρινή εκδήλωση για νέο hardware
περισσότερα
16:36 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Υπόθεση μαστροπείας: Τον εφιάλτη που βίωνε στα χέρια του 42χρονου περιέγραψε μία 27χρονη – Τι κατέθεσε στο ελληνικό FBΙ

Τον εφιάλτη, που έζησε επί τρία χρόνια στα χέρια του 42χρονου μαστροπού, περιέγραψε μία 27χρον...
16:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Τρίκαλα: Επεισόδιο στο δημαρχείο μεταξύ πολίτη και του γενικού γραμματέα του δήμου

Αναστάτωση επικράτησε σήμερα στο δημαρχείο των Τρικάλων, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε στον γενικ...
16:07 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Επιχειρούν εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεφαλονιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθη...
16:04 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ιωάννινα: Με σπασμένη την κάτω γνάθο 15χρονος έπειτα από επεισόδιο ξυλοδαρμού – Συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ο πατέρας του 

Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χατζηκώστα με σπασμένη την κάτω γνάθο, νοσηλεύεται μαθ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος