Φάμελλος: Ανεπαρκή και καθυστερημένα τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος - Συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)

«Ανεπαρκή και καθυστερημένα», χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την συνάντηση που είχε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ).

Βουλή – Φάμελλος: Η κυβέρνηση «θίγει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη με πολιτικά κίνητρα»

Είπε ακόμη ο κ. Φάμελλος: «Με συνεχείς παρεμβάσεις στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε αναδείξει τις καθυστερήσεις και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ακόμα και τα πρόσφατα μέτρα, είναι ομολογία της αποτυχίας της. Και αυτή η ανεπάρκεια της κυβέρνησης αμφισβητεί το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας, τις ελληνικές φυλές αιγοπροβάτων και πολλών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέπτυξε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για άμεση και επαρκή στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και ένταξη του επαγγέλματος του κτηνιάτρου στα βαρέα και ανθυγιεινά, για την άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων, για την αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων των πληγέντων επαγγελματιών και για ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό σύστημα αντιμετώπισης της κρίσης, στηριγμένο στην επιστήμη και στις ανάγκες των κτηνοτρόφων.

Αύριο, Παρασκευή 19/9, ο Σωκράτης Φάμελλος θα περιοδεύσει στη Θεσσαλία, όπου θα συναντηθεί με τον περιφερειάρχη και με κτηνοτρόφους της περιοχής.

Στην σημερινή συνάντηση, εκ μέρους της ΠΟΓΕΔΥ και της ΠΕΚΔΥ, συμμετείχαν οι Νικόλαος Κακαβάς, Βασιλική Ζαφειροπούλου, Αγγελική Χατζοπούλου και Σωτηρία Μπούρμπου. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν οι βουλευτές Παύλος Πολάκης, Βασίλης Κόκκαλης και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Θανάσης Θεοχαρόπουλος και Θένια Χαραλαμπίδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έντονο στρες και αυξημένη κορτιζόλη: Πώς να τα μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με το Cleveland

Καμπανάκι κινδύνου από τη Novo Nordisk: συνταγογραφούμενα φάρμακα στο διαδίκτυο-Τι πρέπει να γνωρίζετε

ΤτΕ: Αυξήθηκαν τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ – Έρχεται σαφάρι ελέγχων

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τους κύβους ζάχαρης στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που λείπουν σε μόλις 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:59 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κλείδωσε» η συνάντηση με Ερντογάν στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

«Κλείδωσε» σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με το...
16:14 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα κόμματα συμφωνούν στο 70% με την πρότασή μας για τους μάρτυρες

Οι προτάσεις των κομμάτων για τους μάρτυρες που θα κληθούν στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συμπί...
15:53 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή – Φάμελλος: Η κυβέρνηση «θίγει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη με πολιτικά κίνητρα»

Με μήνυμα για τη Γάζα ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φά...
15:47 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μαρινάκης για Ανδρέα Λοβέρδο: Αποτελεί ακόμη μία δικαίωση για τη ΝΔ – Το ΠΑΣΟΚ ας κοιταχτεί στον καθρέφτη

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σε ερ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος