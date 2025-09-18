Ηράκλειο: Στις 21 Οκτωβρίου η δίκη για τη δολοφονία που έχει «στοιχειώσει» την οικογένεια του 20χρονου Στίβεν Κουκ

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά την μυστηριώδη εξαφάνιση του 20χρονου Βρετανού Στίβεν Κουκ, που χάθηκε την πρώτη νύχτα των διακοπών του στα Μάλια, η Ελληνική Δικαιοσύνη παραπέμπει σε δίκη έναν 38χρονο Βρετανό με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η δίκη έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε τόσο την οικογένεια του Στίβεν όσο και τους αστυνομικούς που επί χρόνια προσπαθούσαν να διαλευκάνουν το μυστήριο, ενώ έχει προκαλέσει σοκ και στον ίδιο τον κατηγορούμενο, ο οποίος υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν καν στην Κρήτη το 2005 και μιλά για μεθοδευμένη καταγγελία σε βάρος του. Η παραπομπή του σε δίκη δίνει «φιλί ζωής» σε μια υπόθεση που βρισκόταν στα όρια της παραγραφής, αφού τα απομεινάρια της σορού του νεαρού είχαν βρεθεί τυχαία πριν από οχτώ χρόνια σε πηγάδι της περιοχής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα, Cretalive.gr η αφετηρία για τη νέα τροπή στην υπόθεση ήταν ένα e-mail που έστειλε η πρώην σύζυγος του 38χρονου, με την οποία βρίσκεται σε σκληρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των παιδιών τους. Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, και ενώ εκείνος ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, της αποκάλυψε στοιχεία που συνδέονταν με την εξαφάνιση του Στίβεν Κουκ. Όπως κατέθεσε, της είχε πει ότι το 2005 εργαζόταν σε μπαρ στα Μάλια και παράλληλα πουλούσε εισιτήρια για τουριστικό πλοιάριο. Σύμφωνα με την ίδια, το 2017 της εκμυστηρεύτηκε ότι είχε καυγαδίσει με ένα αγόρι που ήταν μεθυσμένο και πιστεύει ότι ήταν ο Στίβεν. Όπως υποστήριξε, το αγόρι δέχθηκε μια γροθιά στο κεφάλι και πέθανε στην αγκαλιά του. Η γυναίκα περιέγραψε ότι ο 38χρονος ξέσπασε σε κλάματα και της είπε πως η σορός βρισκόταν σε πηγάδι.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 17 Φεβρουαρίου 2017, τα βρετανικά μέσα μετέδιδαν την είδηση ότι τα λείψανα του Στίβεν είχαν βρεθεί σε πηγάδι στα Μάλια. Η πρώην σύζυγος κατέθεσε ότι την ίδια μέρα εκείνος απείλησε να αυτοκτονήσει και χρειάστηκε η παρουσία ψυχιατρικής νοσοκόμας μαζί με την αστυνομία. Παράλληλα, επικαλέστηκε τις ιδιόχειρες σημειώσεις που κρατούσε εκείνος σε ημερολόγιο, καθώς και ένα ασημένιο βραχιόλι με δύο μπάλες στο τελείωμα, το οποίο, όπως είπε, ανήκε στο «αγόρι των Μαλίων». Τα στοιχεία αυτά θα εξεταστούν από τις Αρχές, με το ημερολόγιο να αναμένεται να περάσει από γραφολογικό έλεγχο, ενώ για το βραχιόλι υπάρχουν ανεπίσημες πληροφορίες ότι δεν αναγνωρίζεται από την οικογένεια του Στίβεν.

Το σκεπτικό της παραπομπής σε δίκη

Η εισαγγελέας που εισηγήθηκε την παραπομπή σε δίκη τόνισε ότι, παρότι η μάρτυρας βρίσκεται σε έντονη αντιδικία με τον πρώην σύζυγό της, αυτό δεν την καθιστά αναξιόπιστη. Υπογράμμισε ότι «δεν είναι σπάνιο κάποιος να προχωρά σε σοβαρές αποκαλύψεις για τη ζωή του όταν βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών» και πρόσθεσε ότι η γυναίκα αποφάσισε να καταγγείλει όσα γνώριζε το καλοκαίρι του 2024, αν και τα κατείχε από το 2017. Όπως ανέφερε, η επιμονή της να ενημερώσει τόσο τις βρετανικές όσο και τις ελληνικές Αρχές δείχνει αποφασιστικότητα, την οποία για χρόνια εμπόδιζε ο φόβος της ότι δεν θα ξαναέβλεπε τα παιδιά της.

Η ίδια η εισαγγελέας θεωρεί «απίθανο» η γυναίκα να κατασκεύασε μια φανταστική ιστορία που να εμπλέκει τον πρώην σύζυγό της σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας η οποία εκκρεμούσε ήδη στις ελληνικές Αρχές από το 2006 και είχε καταχωρηθεί στο αρχείο αγνώστων δραστών. Ωστόσο, πολλοί αμφισβητούν το κατά πόσο μπορεί να στηριχθεί μια τόσο σοβαρή υπόθεση αποκλειστικά στην κατάθεση μιας πρώην συζύγου.

Ζητούμενο για την οικογένεια του Στίβεν είναι να βρεθούν στοιχεία ή μαρτυρίες που ίσως «φωτίσουν» περαιτέρω το ομιχλώδες σκηνικό. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται να ζητηθεί η συνδρομή ιδιωτικού ντετέκτιβ ή και των ΜΜΕ.